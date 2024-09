'The Last of Us': HBO lanza un emocionante adelanto de la segunda temporada con Isabela Merced

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Atención fanáticos de The Last of Us. Después de más de un año desde el estreno de la primera temporada, HBO y Max finalmente revelaron las primeras imágenes oficiales de la segunda entrega, que llegará al streaming en 2025. Pedro Pascal, Bella Ramsey y Catherine O'Hara encabezan este adelanto, donde también destaca la aparición de la actriz peruana Isabela Merced.

Tal como se había anunciado, Isabela dará vida a Dina, el interés romántico de Ellie (Ramsey). En el avance, vemos el esperado momento en el que ambas se conocen: Ellie toca la guitarra mientras Dina se le acerca lentamente y se sienta frente a ella. Aunque no se muestra la reacción de Ellie, podemos notar cómo Dina la observa y le sonríe con ternura.

Además del encuentro entre Dina y Ellie, el teaser muestra intensas escenas de acción y terror. Joel Miller, interpretado por Pedro Pascal, se enfrenta a su pasado cuando le hacen una pregunta que lo sacude: "¿Qué hiciste?". El impacto de estas imágenes se amplifica con la emotiva banda sonora de Future Days de Pearl Jam, que acompaña el tono oscuro y dramático del avance.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en la primera temporada de 'The Last of Us'.Fuente: Max

¿Qué hemos visto en el teaser oficial de The Last of Us 2?

El teaser oficial de The Last of Us sugiere que los conflictos en esta nueva temporada serán aún más intensos. Aunque no revela demasiados detalles, presenta a personajes clave como Dina, interpretada por la actriz peruana Isabela Merced, Abby (Kaitlyn Dever) e Isaac Dixon (Jeffrey Wright), quienes serán cruciales para el desarrollo de la historia.

En casi dos minutos, el teaser nos sumerge en escenas llenas de tensión. Tras cinco años de relativa paz luego de los eventos de la primera temporada, Joel, cargando con el peso de sus decisiones, intenta sanar en una sesión de terapia, mientras se intercalan imágenes de la comunidad de Jackson y los nuevos personajes.

Pedro Pascal en una escena de la primera temporada de 'The Last of Us'.Fuente: Max

¿Quiénes actúan en The Last of Us 2?

El elenco de la segunda temporada de The Last of Us incluye a Bella Ramsey como Ellie y Pedro Pascal como Joel, quien ahora luce unas cuantas canas y un aire visiblemente deteriorado. Junto a ellos, ingresan personajes secundarios como Jesse, Abby y Dina, interpretados por Young Mazino, Kaitlyn Dever e Isabela Merced, respectivamente.

Este es el reparto confirmado:

Pedro Pascal

Bella Ramsey

Kaitlyn Dever

Gabriel Luna

Rutina Wesley

Isabela Merced

Young Mazino

Spencer Lord

Danny Ramirez

Ariela Barer

Tati Gabrielle

Jeffrey Wright

Catherine O’Hara

Bella Ramsey en una escena de la primera temporada de 'The Last of Us'.Fuente: Max

¿Cuándo se estrena The Last of Us 2?

La segunda temporada de The Last of Us se estrenará en el primer semestre de 2025 y no abarcará todos los eventos del videojuego debido a su compleja narrativa. Craig Mazin, showrunner de la serie, comentó a Collider que los nuevos episodios podrían omitir el salto temporal que ocurre entre la primera y segunda entrega.

