Tomb Raider será la siguiente adaptación de videojuegos a serie live action y estará a cargo de Amazon Studios. | Fuente: Crystal Dynamics

Tomb Raider, la legendaria franquicia de videojuegos de acción/aventura protagonizada por Lara Croft, tendrá una nueva adaptación pero, esta vez, será una serie live action. La saga volverá a incursionar en otro formato de la mano de Amazon Studios y con Phoebe Waller-Bridge, creadora y guionista de la serie británica Fleabag, como directora y cabeza del proyecto.

Tal como menciona The Hollywood Reporter en su informe, Waller-Bridge, quien además es la coprotagonista de Indiana Jones 5 junto a Harrison Ford y quien también fue una de las guionistas de No Time to Die de 007, tendrá la tarea de llevar la popular franquicia aventurera de Crystal Dynamics al formato de serie televisiva, valiéndose de su experiencia en historias similares.

Lara Croft llegará a Amazon Prime Video

Según lo que destaca el reporte original, Amazon Studios -quien hace poco llegó a un acuerdo con Crystal Dynamics para publicar el siguiente videojuego de la saga- será la casa productora de esta nueva adaptación de un videojuego al formato televisivo. Es importante mencionar que la compañía también está trabajando en una serie basada en God of War, aclamada franquicia de videojuegos de PlayStation y Santa Monica Studios.

Si bien se desconocen mayores detalles respecto a la producción como en qué momento de la línea temporal de Lara Croft se encontrará situada, si se tratará de una historia completamente original que no sigue fielmente a la trilogía moderna de Tomb Raider o cuál será la actriz elegida para el protagónico, se tiene conocimiento que Phoebe Waller-Bridge será la guionista y productora ejecutiva de esta serie.

Una nueva oportunidad para Tomb Raider fuera de los videojuegos

Es importante recordar que esta no es la primera vez que la franquicia Tomb Raider experimenta con otros medios. La saga fue adaptada a tres películas live action siendo la primera de estas la llamada “Lara Croft: Tomb Raider” de 2001, que contó con la participación de Angelina Jolie en el papel de la intrépida protagonista. Esta película tuvo un recibimiento mixto por parte de la audiencia y la crítica, pero su rendimiento en taquilla fue suficiente para crear una secuela que se estrenó en 2003.

Tras este paso por la gran pantalla, la saga tuvo una segunda oportunidad con un remake cinematográfico estrenado en 2018 y protagonizado por Alicia Vikander que, por desgracia, no fue del agrado ni del público ni de los críticos. Tomb Raider no tuvo la mejor de las suertes fuera de los videojuegos pero, considerando la buena racha de las adaptaciones de videojuegos a series (con excepción de Resident Evil de Netflix), puede ser el momento adecuado para que esta saga llegue al servicio de streaming de Amazon.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.