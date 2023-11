'Call of Duty: Modern Warfare III': ¿Vale la pena la nueva entrega del juego de disparos?

Reseñado por Julio Salas 'Kloj', miembro de Progamer Podcast

No hay peor secreto guardado que la existencia de Call of Duty: Modern Warfare III. Originalmente pensado como una expansión DLC para Modern Warfare II, Activision decidió rápidamente relanzarlo como un juego completo -nueva campaña, nuevo multijugador y modo zombies- a la espera de que esto pueda satisfacer a los fans por un año más, hasta que una nueva serie pueda poner las cosas en orden.

Pero con solo dos años para lograrlo ¿Será suficiente como para justificar el alto precio de un juego entero? ¿Qué pasaría si la calidad descendiera tanto, que simplemente deje un mal sabor de boca pagar por un reciclado de juego? Por desgracia, este es lo que pasa con Modern Warfare III.

Una guerra reducida

Podemos decirlo de frente: la campaña de Modern Warfare III es terrible. Sledgehammer Games fue presionado para crear una experiencia completa en poco tiempo y definitivamente eso se nota. El juego apostó por estos nuevos niveles de mundo abierto, en donde podrias atacar de muchas formas. Pero, en realidad, son mapas de tamaño grande en donde patrullas cuidan el lugar y en el momento que un enemigo te vea, todo el nivel entero es alertado y eres atacado de cada ángulo posible en el juego.

Si se pudiera describir la campaña de Modern Warfare III con una sola palabra, sería con "reciclado”. La jugabilidad hace que parezca que estas jugando una partida de Warzone con un solo jugador. Hay 3 niveles que son mapas reciclados de la versión original de Verdansk y los niveles abiertos son increíblemente simples: solo cumple el primer objetivo, muévete a una última sección del mapa y completa el nivel.

Y todo esto combinado con una historia que no tiene tensión, no hay momentos icónicos y uno de los peores finales a cualquier campaña de Call of Duty hasta la fecha, hacen de esto una experiencia que definitivamente quieres perderte. No queda mas que borrar esa campaña de tu disco duro para ahorrarte el espacio.

Esto es por lo que pagamos

Modern Warfare II (2009) es considerado uno -por no decir el mejor- de los mejores Call of Duty hasta la fecha y parte de ello fue porque todos sus mapas eran de increíble calidad. Recordados hasta ahora, solo han existido en la versión de Call of Duty Mobile. Incluso Activision se negó a tener multijugador en la versión Remake de MW2 porque sabían que sería mucho mas popular que el Call of Duty reciente en ese momento.

Es aquí en donde está la verdadera salvación de Modern Warfare III. 16 de los mapas mas populares de MW2 regresan en glorioso HD, sin ningún cambio porque son así de perfectos. Para esto, también la jugabilidad de los “perks” del juego también han sido modificados para acercase a lo que sería el original. SledgeHammer sabia lo que la gente quería y en eso han entregado.

Y falta el extra

Como ultima sorpresa, Modern Warfare III, tambien ofrece un nuevo modo Zombies de mundo abierto que, por desgracia, también parece un reciclado de Warzone. El modo ha sido cambiado de tener mapas creados cuidadosamente para ese modo, a un mapa abierto de zonas del modo battle royale con Zombies.

Para completar el modo el juego te dará contratos que completar, tendrás que movilizarte a pie o con vehículo y finalmente escapar con el helicóptero de rescate. Aunque al comienzo es entretenido, el modo no tiene el sustento suficiente como para compararse con previas entregas. Permite matar el tiempo antes del modo multijugador, pero de eso no pasa.

¿Vale la pena Call of Duty: Modern Warfare III?

Call of Duty: Modern Warfare III simplemente no justifica su precio. La calidad del modo campaña, el cual solía ser una de las mejores partes del juego, esta ahora en un estado deprimente. El nuevo modo Zombies se le podría considerar un mod de Warzone y el regreso de los mapas antiguos de MW2 son lo único rescatable.

Si en realidad te enamoraste de Modern Warfare II (2009) entonces esta quizás sea la ultima oportunidad de volver a vivir esos días de gloria. Aunque, en realidad, tendrás que pagar caro por la entrada, porque todo el resto del paquete es irrelevante.

Puntuación 2/5