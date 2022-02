La guerra entre ambas facciones es la base de gran parte de la literatura detrás de World of Warcraft. | Fuente: Blizzard

Una de las decisiones más difíciles para los millones de jugadores de World of Warcraft (WoW) fue elegir entre uno de los dos bandos que dominan el universo digital: la Alianza o la Horda. Si con tus amigos crearon una cuenta a la vez, era menos complicado, pero si en el camino encontrabas nuevos compañeros, la decisión era vital para saber si podían compartir objetivos en común en el juego. Ahora, tras años de esta división, Blizzard ha anunciado el cambio en la estrategia y permitirá que amigos de ambos bandos puedan hacer misiones en conjunto.

Con la actualización 9.2.5 (aún sin fecha prevista), los jugadores podrán invitar a mazmorras, raids y versus clasificadas a amigos de la facción contraria.

Los usuarios tendrán la opción de invitar directamente a personas de una facción opuesta o unirse a grupos prefabricados en las listas del Buscador de grupos para un tipo de evento determinado. Sin embargo, los líderes de grupo pueden limitar las instancias a jugadores de la misma facción.

Eso sí, recuerda que los gremios, los eventos basados ​​en emparejamientos y el mundo normal se comportarán como de costumbre, de manera agresiva, por lo que deberás estar atento a cualquier ataque u hostilidad.

Algunas restricciones

La función está disponible independientemente del nivel, aunque habrá algunas instancias antiguas en las que los grupos de varias facciones no pueden ingresar, como Battle of Dazar'alor, Trial of the Crusader y Icecrown Citadel. Estos lugares tendrán que ser "rediseñados" para eliminar elementos de una sola facción, dijo Blizzard.

Esta es una actualización solicitada desde hace mucho tiempo por los jugadores y llega en el momento oportuno en un entorno posterior a Battle for Azeroth, donde la Alianza y la Horda han llegado a una delicada tregua tras una larga guerra.

Claro cabe recordar, Blizzard ha sido comprada por Microsoft en la venta más cara de la industria de los videojuegos, en medio de una polémica de acoso y discriminación que arrastra desde hace años. Con este anuncio, y el del una nueva IP, parece estar intentando cambiar sus políticas de cara a los jugadores.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.