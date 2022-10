Hellena Taylor, actriz de voz que interpretó a Bayonetta en la primera y segunda entrega, reveló la cantidad de dinero que le quisieron pagar para que regresara. | Fuente: Twitter/@hellenataylor/PlatinumGames

Bayonetta 3, la tercera entrega en la franquicia desarrollada por PlatinumGames y publicada por Sega y Nintendo, se ha visto envuelta en controversia a unas semanas de su tan esperado lanzamiento. Hellena Taylor, actriz que brindó su voz a la protagonista de la saga desde su primer título, confirmó que no regresó para retomar su papel en este nuevo videojuego debido a que solo quisieron pagarle cuatro mil dólares por su trabajo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Taylor reveló que PlatinumGames le ofreció un pago “insultante” para volver a brindarle su voz a Bayonetta en la tercera entrega pese a que la franquicia ha generado millones de dólares con su lanzamiento original, secuela y los numerosos ports que se han hecho a plataformas modernas.

La voz de Bayonetta “se sintió insultada” por el pago ofrecido

En un hilo de Twitter que consta de tres videos, Hellena Taylor expresó que pese a haber trabajado arduamente a lo largo de los años para interpretar a la querida bruja de Umbra, la desarrolladora no le ha correspondido monetariamente y el trato que le dio le pareció injusto. La actriz expresó que solo le ofrecieron US$4 mil para regresar cuando, según lo que menciona, la saga ha generado “US$450 millones” sin tomar en cuenta el merchandising.

“Como actriz, me formé durante 7 años y medio: 3 años en la Academia de Música y Artes Dramáticas de Londres con la entrenadora de voz Barbara Berkery y 4 años y medio con el legendario Larry Moss en Los Ángeles. ¿Y cuánto pensaban que valía esto? ¿Qué me ofrecieron para pagarme? La oferta final para hacer todo el juego, como compra total, tarifa plana, fue de US$4 mil”, dijo Taylor en su video.

La voz original de Bayonetta llamó al boicot contra la tercera entrega

Luego brindar sus descargos sobre su formación y el pago “insultante” que PlatinumGames le ofreció, Hellena Taylor invitó a los fans de la franquicia a boicotear el lanzamiento de Bayonetta 3 y a utilizar el dinero destinado al videojuego en “una buena causa”. La actriz mencionó que lo único que busca con esta campaña es “una paga justa por todo el esfuerzo que ha hecho durante su carrera”.

“Esto es un insulto para mí, la cantidad de tiempo que me tomó trabajar en mi talento y todo lo que le he dado a este juego y a los fanáticos. Pido a los fans que boicoteen este juego y que, en su lugar, gasten el dinero que habrían gastado en este juego y lo donen a la caridad. No quería el mundo, no pedí demasiado. Sólo estaba pidiendo un salario digno y decente. Lo que hicieron fue legal, pero fue inmoral”, sentenció Taylor.

Bayonetta 3 llegará de forma exclusiva a Nintendo Switch el próximo 28 de octubre.

