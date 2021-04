Distintos videojuegos se han originado o popularizado en esta plataforma | Fuente: Nintendo

Aunque en términos generales, la lucha entre empresas que crean consolas es reñida, en la división de consolas portátiles hay una única ganadora: Nintendo. La compañía japonesa es el máximo referente en cuanto a diversión en todos lados se trata y este 21 de abril se celebra la fecha que inició este dominio: hace exactamente 32 años, Nintendo lanzó la Game Boy.

No es la primera consola portátil de la historia ni de la Gran N, pero con más de 120 millones de unidades vendidas (sumando las ventas del Game Boy original en blanco y negro, la versión en color Game Boy Color y la Game Boy Pocket de bolsillo), Game Boy marcó un antes y después en la industria de videojuegos. Se lanzó oficialmente el 21 de abril de 1989 en Japón bajo la idea de un dispositivo portátil con gran variedad de juegos y que puedan relacionarse con consolas de amigos. Su creador fue el artista Gunpei Yokoi.

La Game Boy original funcionaba con 4 pilas AA y mantenía una pantalla de 160 x 144 pixeles. Pesaba 220 gramos y mantenía un catálogo interesante de videojuegos que iniciaron su franquicia o se popularizaron a niveles insospechados.

Por motivo de su aniversario, recordemos los cinco mejores videojuegos de la consola original:

5: Kirby’s Dream Land 2

El adorable personaje rosado consolidó su popularidad con la secuela de esta saga platafomera. Se lanzó en 1995 y consiguió más de un millón de unidades vendidas, convirtiéndose en un éxito en la consola.

4: Super Mario Land

En el mercado desde el mismo año en el que nació la plataforma, Super Mario Land es un videojuego refrescante de lo ya visto hasta el momento en la saga. Aquí no combatimos contra Bowser, sino contra Tatanga para rescatar a Daisy. Vendió más de 18 millones de copias y es el tercero más vendido de toda la franquicia.

3: The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Lanzado en 1993, la cuarta entrega de la serie de la franquicia fue todo un éxito a pesar de no tener la base original de los demás videojuegos: no está escenificado en Hyrule, no aparece la princesa Zelda, no se muestra la trifuerza y no se lucha contra Ganon. En esta aventura, Link es llevado al mundo de la Isla Koholint y tendrá que luchar contra monstruos para recolectar los ocho instrumentos musicales que despertarán al Pez Viento. Actualmente cuenta con un remake para Nintendo Switch.

2: Tetris

Aunque no fue creado principalmente para esta plataforma, la versión de Tetris para la consola se posicionó en la historia de los videojuegos como el más vendido de todos los tiempos, con más de 35 millones de cartuchos vendidos. Tetris es el típico videojuego que es fácil de aprender, pero realmente difícil de dominar. Un juego casual que muestra gran valor de la finalidad de las consolas portátiles.

1: Pokémon Red/Blue

La incursión de Pokémon a la industria marcó por sí solo un hito en la industria. Creado por GameFreak en 1996, este RPG fue el inicio de una de las franquicias más rentables de toda la industria del entretenimiento, no solo de los videojuegos. La fórmula era sencilla: tenías que capturas 150 pokémon dispersos en el mundo de Kanto y derrotar a los líderes de gimnasio. Con más de 30 millones de unidades vendidas, la entrega es considerada "de culto".

Hemos dejado fuera juegazos como Wario Land, Metroid II: Return of Samus o Mega Man, pero creemos hacer justicia a la plataforma con estos juegos seleccionados.

