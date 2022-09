La consola bañada de oro llega con un videojuego, Big Family Games. | Fuente: eBay

La reina Isabel II falleció este jueves 8 de septiembre según confirmó la cuenta oficial de la Familia Real. La reina, a sus 96 años, falleció rodeada de sus seres queridos y ha dejado un legado de 70 años en el poder.

Isabel II, dentro de todas sus particularidades, era, ciertamente, aficionada a los juegos. Apreciaba los juegos clásicos de mesa como el Monopoly, además de las charadas, pero también tenía una consola única en su haber: una Nintendo Wii bañada en oro.

La reina Isabel II y los videojuegos

Un informe de The People afirma que Kate Middleton le regaló al Príncipe Carlos una Nintendo Wii para Navidad en 2007. Al parecer, la reina Isabel II se enamoró del minijuego de Bowling con el que viene el título 'Wii Sports'.

Tras la noticia, Nintendo se asoció con THQ Games para producir una consola Wii chapada en oro única en su tipo como regalo para su majestad.

No está claro si la Nintendo Wii de 24 quilates, que fue construida para promover el juego 'Big Family Games' de THQ, llegó a manos de la reina Isabel II. Según Kotaku, las medidas de seguridad del palacio probablemente le impidieron tener la oportunidad de jugar a los bolos virtualmente.

¿Qué pasó con esa consola?

La consola cambió de manos entre THQ y coleccionistas hasta que llegó a eBay con una oferta inicial de 300 mil dólares.

"La razón por la que la vendo es simple: seguir adelante con la vida", expresó Donny Fillerup, el coleccionista de la plataforma. "He estado en el mismo sitio toda mi vida, es hora de conseguir mi propio lugar. A veces me ha resultado difícil tener tiempo libre o relajarme. Últimamente todo es CV y mi trabajo diario. Cuando llego a casa, no puedo dedicar mucho 'tiempo a mí', así que me gustaría dar el paso y seguir adelante", afirmó.

Sin embargo, la consola solo llegó a venderse por 36 mil dólares.

Aunque la Wii dorada se erige como un artefacto curioso de la historia de Nintendo, también es un tributo adecuado al amor de la reina por las noches de juegos familiares.

