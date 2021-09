La tienda ya está disponible en la consola Nintendo Switch. | Fuente: Nintendo

Tras anunciar hace algunos días su llegada, Nintendo eShop ha sido lanzado oficialmente en Perú, Argentina, Chile y Colombia este 1 de septiembre.

La tienda digital de Nintendo está dedicada para la consola Nintendo Switch y desde allí se podrán adquirir contenidos y juegos digitales.

"Nos entusiasma enormemente que los gamers de Argentina, Chile, Colombia y Perú puedan seleccionar y adquirir juegos fácilmente para el sistema Nintendo Switch directamente de Nintendo eShop“, explicó Bill van Zyll, director y gerente general para Latinoamérica en Nintendo of America.

¿Qué beneficios traerá Nintendo eShop para los jugadores?

El principal beneficio de la nueva tienda digital de Nintendo es que brindará precios nacionales a cada uno de los países a donde llega.

Asimismo, brindará juegos específicos para la región, con más de 750 elementos de contenido y con una biblioteca que irá creciendo poco a poco, con títulos publicados por Nintendo, desarrolladores independientes y socios editoriales.

Algunos juegos que podremos encontrar son Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Miitopia, Mario Golf: Super Rush y The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Super Mario 3D All-Stars, Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe y Super Smash Bros. Ultimate.

Por otro lado, también habrá preventas, descuentos y ofertas. Por último, se podrá obtener puntos de oro de My Nintendo con compras digitales.

