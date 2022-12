La consola fue lanzada en 2017 y ha vendido 115 millones de unidades. | Fuente: Foto de Antonio Manaligod en Unsplash

La tan rumoreada consola Nintendo Switch Pro tal vez nunca salga a la venta, señala un reporte del medio Digital Foundry.

De acuerdo con su informe, la compañía japonesa ha descartado por completo estos planes con el fin de enfocarse en una consola sucesora para una nueva generación.

Se acabó el sueño

Durante meses, muchos medios como Bloomberg reportaron la creación de una consola Pro para brindar mucha mayor potencia a la portátil, la cual ya sufría con grandes lanzamientos de la firma.

Aquella rumoreada Switch Pro prometía algunas suculentas mejoras, como la inclusión de un panel OLED de 7 pulgadas (algo que finalmente incorporó Nintendo con su nueva Switch OLED) o un hardware mejorado que permitiría jugar a resolución 4K o utilizar tecnologías avanzadas como DLSS.

El nuevo reporte asegura haber conversado con trabajadores de la compañía al respecto y todos concuerda en algo: el proyecto ha sido cancelado.

Aunque sin ahondar en detalles, la empresa no quiere lanzar una consola intermedia, sino que busca trabajar con tiempo en una sucesora de Nintendo Switch, dejando la táctica que hicieron sus competidoras con la PS4 Pro y la Xbox One X.

Switch: un éxito de ventas

Pero Nintendo no puede quejarse del éxito de su actual generación: con Nintendo Switch ha vendido más de 115 millones de unidades, la tercera consola más vendida de la historia la empresa.

Y para este 2023, aún está en desarrollo una gran cantidad de juegos para esta plataforma. La principal, y que busca repetir la hazaña del 2017, es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

