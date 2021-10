La consola ha llegado a un precio sugerido de 350 dólares. | Fuente: Nintendo

Nintendo ha lanzado la consola Nintendo Switch OLED el pasado 8 de octubre y una duda ha surgido entre los usuarios: ¿Puedo sacar el protector de pantalla integrado? La respuesta es no.

La lámina de plástico que protege la pantalla OLED de vidrio ha sido colocada por Nintendo para cuidarla al máximo.

La lámina adhesiva es antidispersión, la cual busca evitar que el vidrio se rompa en fragmentos afilados y protegerlo de cualquier arañazo.

No lo retires

Nintendo es claro con esta película: “No despegue la película adhesiva antidispersión de la pantalla de la consola”, advierte la compañía en el manual del OLED Switch.

Nintendo ha confirmado a The Verge que la lámina antidispersión no causa problemas con un protector de pantalla, si desea agregar una capa adicional de protección sobre ella.

El Switch original y el Switch Lite no tenían esa preocupación, dado que ambos tenían pantallas de plástico, pero es una adición útil para asegurarse de que la pantalla de vidrio no cause problemas si logra romperla.

El precio de la Nintendo Switch OLED es de 350 dólares en Estados Unidos, unos 50 dólares más que la versión estándar y 150 dólares más cara que la versión Lite.

