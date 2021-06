El videojuego tomará lugar en los cielos de Hyrule. | Fuente: Nintendo

Nintendo cerró el E3 2021 con su mayor proyecto de videojuegos hasta la fecha: The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

La compañía japonesa reveló un nuevo tráiler del esperado título que fue visto inicialmente en el 2019.

En esta edición, el mundo abierto también tendrá escenarios en los cielos de Hyrule, expandiendo las posibilidades de campañas y desafíos.

Nintendo asegura que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 llegará a la Nintendo Switch en 2022, aunque aún sin fecha exacta.

Celebraciones

Durante el Nintendo Direct, la compañía también mostró un DLC para Hyrule Warriors: La era del cataclismo, videojuego precuela del Breath of the Wild original.

Asimismo, por los 35 años de la franquicia, Nintendo presentó una edición especial del Game Watch con el The Legend of Zelda original.





