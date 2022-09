El videojuego llegará solo a Nintendo Switch. | Fuente: Nintendo

Nintendo reveló durante su presentación del martes que la secuela de ‘The Legend of Zelda: Breath of th Wild’ se llamará oficialmente ‘Tears of the Kingdom’.

Durante el Direct de esta mañana, asimismo, reveló que el videojuego llegará a Nintendo Switch el próximo 12 de mayo de 2023.

El anuncio final

‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ mostró un nuevo adelanto para genera aún mayores expectativas para los fans.

Se mostró exploración, nuevos poderes y más escenarios destrozados como parte de la intriga al jugador.

Por fortuna, no será necesario esperar mucho tiempo para poder ver su lanzamiento en Switch.

Cuando se anunció el retraso del juego (que no iba a salir en 2022), el productor de la serie Eiji Aounuma dijo en el anuncio que "para hacer que la experiencia de este juego sea algo especial, todo el equipo de desarrollo continúa trabajando diligentemente en este juego”.

Un legado por superar

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de la historia y todo un referente en los mundos abiertos desde su lanzamiento el 3 de marzo de 2017 en Nintendo Switch y Wii U. Desde entonces y a fecha del 31 de diciembre de 2021 ha vendido más de 25,80 millones de copias solo en la versión de Switch.

Por ello, 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ la tendrá difícil en un mercado que, sin dudas, comparará ambas entregas durante su salida.

En esta edición, el mundo abierto también tendrá escenarios en los cielos de Hyrule, expandiendo las posibilidades de campañas y desafíos.

