Steam aclara que compras “licencias de juegos” y no son tu propiedad

No se trata de algo nuevo, pero aclara la manera en la que funcionan las transacciones de bienes digitales.

En un movimiento que ha generado controversia en la comunidad de jugadores, Steam, la popular plataforma de distribución digital de videojuegos para PC, ha actualizado recientemente sus términos de servicio para dejar en claro que los juegos comprados a través de su tienda son licencias y no propiedad de los usuarios.

Según la nueva redacción de los términos de servicio de Steam, "los contenidos y servicios son licenciados, no vendidos. Su licencia no le confiere ningún derecho de propiedad sobre los contenidos y servicios". Esta aclaración ha causado preocupación entre algunos jugadores que sienten que no son realmente dueños de los juegos que han comprado.

Implicaciones para los usuarios

Si bien este cambio puede parecer alarmante a primera vista, en realidad no representa un gran cambio respecto a cómo han funcionado las compras digitales durante años. La mayoría de las tiendas digitales, incluyendo Steam, han operado bajo un modelo de licencias en lugar de ventas directas.

Steam parece haber actuado de manera proactiva a nuevas leyes, como la que California promulgó recientemente. Según esta, las compañías de productos digitales como videojuegos o películas deberán aclarar que solo están vendiendo licencias para medios digitales.

Reacciones de la comunidad

La reacción de la comunidad de jugadores ha sido mixta. Mientras algunos ven esto como una confirmación de lo que ya sabían, otros expresan su frustración por la falta de propiedad real sobre sus compras.

Algunos jugadores argumentan que este modelo de licencias es necesario para proteger a los desarrolladores y editores de la piratería y para permitir características como actualizaciones automáticas y juego en la nube. Otros, sin embargo, sienten que socava el valor percibido de sus compras y les da menos control sobre su biblioteca de juegos.