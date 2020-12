Los títulos principales de las rebajas. | Fuente: Steam

Desde este martes 22 de diciembre y hasta el 5 de enero, Steam llevará a cabo sus “ofertas de invierno” para todos los jugadores que deseen encontrar los mejores precios en videojuegos de PC.

Encontrarás algunos descuentos decentes, incluso en algunos juegos recientes. Puede ahorrar un 50% en Ori and the Will of the Wisps (26 soles) y NieR: Automata (80 soles), mientras que Half Life: Alyx tiene un 25% (76 soles).

Por otro lado, el sorprendente Hades está con un 20% de descuento (36 soles) y también puede ahorrar en productos como Control Ultimate Edition (67 soles con el 50% de descuento), Yakuza: Like A Dragon (110 soles con el 25% de descuento) y Halo: The Master Chief Collection (40 soles con el 40% descontado).

Puedes encontrar más ofertas en este enlace.

También hay premiaciones

Además de las promociones, Steam ha puesto en línea la votación de los Steam Awards 2020, los premios entregados por la plataforma para los videojuegos más importantes de ella.

Para este año, la empresa deja que los usuarios voten por sus favoritos en categorías que van desde el mejor juego hasta el mejor “que no sabes jugar” e incluye títulos que no necesariamente fueron lanzados este año, pero que sí recibieron contenidos como Death Stranding o Red Dead Redemption 2.

Puedes votar por ellos en este enlace.

