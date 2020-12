El título está disponible para PC, celulares y Nintendo Switch. | Fuente: InnerSloth

Among Us se ha convertido en el videojuego con más jugadores mensuales concurrentes de la historia en noviembre con más de 500 millones de usuarios activos.

De acuerdo con la agencia SuperData, el título de InnerSloth ha logrado este hito sumando a todos los jugadores que iniciaron sesión en el juego en sus versiones de PC y celulares durante los 30 días de noviembre.

Sin embargo, pese al hito de jugadores, el popular videojuego no logra monetizar a tal grado de impacto en ninguna plataforma. La firma de análisis califica su facturación “comparativamente pequeña” en relación al número de usuarios activos.

Es en celulares Android y iOS donde el juego recauda el mayor porcentaje de ingresos, hasta un 97%, gracias a las microtransacciones estéticas de los personajes, ya que jugarlo allí es gratuito. El 3% restante equivale a las copias vendidas en PC, donde tiene un valor de 5 dólares.

Recientemente se estrenaba en la consola híbrida Nintendo Switch, y hace escasos días se anunció su llegada al Xbox Game Pass de PC (además de su lanzamiento en algún momento de 2021 para las consolas Xbox y el servicio de suscripción de Microsoft). Por otro lado, en PC lo encontramos también como novedad en la tienda digital de Epic Games Store a 2 dólares.

Among Us fue escogido como el Mejor Juego Multijugador y Mejor Juego para Celulares del 2020 en The Game Awards 2020 pese a salir al mercado en el 2018.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.