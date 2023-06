La oportunidad de ser Gollum parecía prometedora con el lanzamiento de “The Lord of the Rings: Gollum”.

El personaje del universo de J.R.R. Tolkien tiene una dualidad digna de explorar. Sin embargo, la experiencia que nos brinda el juego de Daedalic Entertainment ha quedado corta, como han reconocido los mismos desarrolladores.

La experiencia en “The Lord of the Rings: Gollum”

El juego nos pone en el papel de Gollum, un personaje escurridizo que se apoya del sigilo para cumplir misiones.

El jugador tiene la oportunidad de explorar Tierra Media con un personaje frágil e impreciso en lo que respecta a los controles.

Gollum no pelea necesariamente, pero tira piedras a unos personajes controlados por la computadora que necesitan un poco más de inteligencia, ya que es fácil perderse de ellos.

Los más sádicos podrán extrangular, aunque esta mecánica también se ve limitada por elecciones en el diseño.

El juego mezcla el sigilo con plataforma, pero no está a la altura de grandes exponentes como “Shadow of the Tomb Raider” en algunas misiones.

Gollum también es víctima de persecuciones, lo que le agrega un poco de acción al juego.

La parte gráfica queda en deuda.Fuente: Captura de pantalla

Otro punto para mejorar son los gráficos, que no llegan a satisfacernos considerando la expectativa que nos ha generado este título.

La experiencia general que nos deja "The Lord of the Rings: Gollum" es que el juego no parecía listo para su lanzamiento.

“The Lord of the Rings: Gollum”: ¿Vale la pena?

Como una compra inmediata, no es recomendada a menos que seas muy fan de Gollum.

En el pasado hemos visto cómo los desarrolladores han afinado sus juegos como en el caso de “Cyberpunk: 2077”, así que estaría a la expectativa.

Con algunas mejoras y una rebaja de precio en una temporada de ofertas, este juego podría tener un renacimiento. Es lo que espero. Gollum no merecía esto.

"The Lord of the Rings: Gollum" está disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S. Se espera que llegue este año para la Nintendo Switch.

Equipo de prueba:

Placa AsRock X670E Taichi

Procesador AMD Ryzen 9 7950X

Tarjeta de video RTX 4070 Founders Edition

AiO T-Force Siren GD360 de TeamGroup

32GB (16GBx2) RAM T-Force Deltaα a 6,000 MHz