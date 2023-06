'Convergence: A League of Legends Story': ¿Vale la pena?

Ekko es uno de los personajes más versátiles de todo League of Legends. Tiene desplazamiento, saltos en el tiempo y puede paralizar todo a su antojo. Estas mecánicas son muy divertidas en un MOBA, pero también podían ser explotadas en un título de plataformas y Riot Games así lo decidió con Convergence, un nuevo título spin-off que se sale del molde y la comodidad para la compañía.

Publicado por Riot Forge y desarrollado por Double Stallion, estamos en un mundo 2D que resalta por su apartado gráfico y que nos narra una etapa decisiva para este campeón, uno de los más “recientes” en universo de Runaterra. ¿Vale la pena el título?





Historia

La narrativa ha ido de menos a más en el juego.

Convergence nos cuenta la aventura de Ekko en su natal Zaun, donde vive con amigos y sus padres. Sin embargo, un día se dará cuenta que un Ekko del futuro ha regresado para pedirle detener un desastre de grandes proporciones.

La premisa va volviéndose interesante con la aparición de diferentes campeones de League of Legends, los cuales podrán ser tus aliados o rivales ante esta problemática.

La trama se sostiene sin conocer el MOBA o nunca haberlo jugado, pero sí se enriquece de él e incluso de Arcane, la serie de animación de Netflix, un gran plus para quienes (afortunados ellos) solo conocen la franquicia por lo audiovisual y no por haber jugado el título principal.

Es un juego no tan extenso, con unas 4-5 horas en las que podrás pasar la historia principal y un par de horas más para completarlo al 100 %. No sorprende, pero tampoco decepciona.

Jugabilidad

Convergence es un metroidvania sencillo que puede ser un buen nexo para quienes nunca hayan jugado o gustado de este género.

Es amigable en muchos sentidos porque, a diferencia de otros, te lleva un poco de la mano en el mundo 2D. Te indica por donde ir, te da las habilidades necesarias para seguir progresando en la historia en conjunto y porque tiene una curva de aprendizaje pausada y que brinda oportunidades de perfeccionamiento rápido.

Ekko en sí, como personaje, era idóneo para ello. Cuenta con una función de rebobinado con el que vuelve en el tiempo, permitiendo que, si pierdes todas tus vidas, puedas retroceder segundos atrás y ver una nueva estrategia de combate o defensa para resguardar tu salud.

Las peleas son frenéticas y llamativas, con un protagonista que saca a relucir todo lo aprendido en el mapa para derrotar a los enemigos, muchos de ellos campeones de League of Legends y otros miembros del universo, pero que no se encuentran en el MOBA. Podrás hacer parry o simplemente deslizarte de manera compulsiva hasta que no sepas en qué parte de la pantalla te encuentras para terminar con todos tus rivales.

Las peleas con bosses y enemigos más difíciles son satisfactorias.Fuente: Riot Games

Múltiples veces regresarás al escondite, lugar donde Ekko está con sus amigos, lo que facilitará que explores las zonas inaccesibles al principio de la partida por no tener una habilidad en específico.

Quizás sea ese el punto más criticable porque precisamente el juego da la sensación de ser lineal en casi en toda la aventura y solo te salgas del cuadro para terminar de recolectar los coleccionables y las mejoras estéticas que podemos canjear con nuestros aliados.

Más allá de ello, nunca es aburrido y los combates y pequeños puzles son lo suficientemente atractivos para poder disfrutar el recorrido.

Apartado técnico

Técnicamente, cero quejas.

Es un juego con un apartado artístico 2D muy atractivo, colorido y juvenil. Cada escenario de Zaun es distintivo y tiene vida y detalles curiosos en cada pixel.

Por el lado sonoro, Convergence no decae, con un soundtrack de acción y combate preciso para el juego.

No he tenido bugs o errores en el camino. Y un punto demasiado poderoso es el reconocer que las voces en español de los protagonistas son las mismas que en League of Legends.





¿Vale la pena Convergence: A League of Legends Story?

Convergence es un juego perfecto para comenzar en los metroidvanias. Te lleva de la mano a aprender las mecánicas básicas de este género y te cuenta una historia que mejora conforme lo vas descubriendo. Eso quizás puede ser un desmotivo para los jugadores hardcore, pero puede ser un gran punto de partida para un gran mercado, especialmente considerando que el propio Riot Games quiere que su enorme base de 'loleros' descubra nuevas formas de entretenimiento.

Dicho esto, las aventuras de Ekko son interesantes y mecánicamente disfrutables, por lo que, aunque no lo considere como un indispensable, sí lo tendría en mi radar para darle una oportunidad. ¿Gustas de juegos cortos y artísticamente destacables? Ve por él.