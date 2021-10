FIFA 22 llega a las nuevas consolas con la tecnología HyperMotion. | Fuente: EA

Un nuevo año, un nuevo FIFA. FIFA 22 llega en medio de momentos complicados para Konami y en realidad no tiene que hacer mucho para seguir siendo el juego por defecto para muchos aficionados del fútbol. ¿Qué novedades trae? Esta fue nuestra experiencia jugándolo en PlayStation 5.

Hay un salto en la fluidez del juego en FIFA 22, algo que se ve reflejado en consolas de siguiente generación. Next-Gen HyperMotion se implementa luego de capturar movimiento 11 Vs. 11. El resultado es bueno: ya no tenemos situaciones que parecen pelearse con las leyes de la física.

Atacar y defender es un poco diferente, pero es fácil acostumbrarse. Se agregan además herramientas para posicionar a jugadores mientras otro tiene la pelota.

Y algo que me gusta: es más sencillo cambiar jugadores al defender usando la palanca R.

El Modo Carrera: lo mejor

Mi parte favorita de FIFA siempre ha sido el Modo Carrera. Y este año, FIFA 22 nos da la oportunidad de crear nuestro club e incluso posicionarlo en la liga que deseemos.

Puedes elegir empezar con los peores jugadores posibles, sean jóvenes o veteranos, o “salir de la nada” con jugadores de clase mundial. Evidentemente, la primera ruta es la más atractiva.

FIFA 22 da la opción de personalizar tu estadio desde el nombre hasta el color de las tribunas.

¿Personalizar el color de las mallas del arco en tu estadio? Más de esto, por favor. | Fuente: EA

Queda pendiente profundizar el mecanismo de reclutamiento de jóvenes valores, que es fácil de deducir. No se muestra el puntaje de los jugadores, pero sí cuánto valen. Vamos, EA. Yo sé que esto no es Football Manager, pero no haría mal un Modo Carrera un poco más robusto.

Volta y FUT con mejoras

Aparte de torneos licenciados como la Champions League o la Copa Libertadores, muchos jugadores optarán por distraerse con Volta o con Fifa Ultimate Team (FUT), el niño engreído de EA.

Volta ahora sí me ha llamado la atención. Tu personaje se puede personalizar bastante y hay la posibilidad de usar superpoderes, a lo Super Shot Soccer.

Los "superpoderes" o habilidades especiales en Volta. | Fuente: EA

Fifa Ultimate Team, por su parte, ahora da opciones para que incluso los más novatos puedan recibir mejores recompensas por competir en Division Rivals.

La interface de usuario de FIFA 22 es mucho más colorida y dinámica. La nueva generación de consolas también permite partidas que carguen inmediatamente. | Fuente: EA

Tus FIFA Points pueden estar a salvo si te limitas a revisar diariamente los sobres con previsualización de contenido. | Fuente: EA

Y la personalización también llega a fondo con la opción de personalizar estadios de este modo de juego.

Se han visto novedades en Clubes Pro, donde ahora se incluyen también futbolistas mujeres.

Así no juega Perú… porque no se puede elegir

FIFA 22 no le ha prestado tanta atención a las selecciones nacionales. Tan solo mirando Latinoamérica, no están ni Perú, Colombia, Ecuador, Chile ni otras selecciones.

¿Una futura actualización arreglará esto? Espero que sí.

¿Vale la pena FIFA 22?

Puede ser la PlayStation 5, pero no había disfrutado un nuevo juego de FIFA tanto como FIFA 22. Las nuevas opciones de personalización pueden haberme ganado desde el arranque, pero sí se siente una mejora en la fluidez de juego.

Sé que pasaré varias horas en el Modo Carrera y eventualmente le daré una oportunidad a FUT mientras espero que más amigos compren el juego para disputar unos amistosos en línea.

Igual sé que FIFA puede ser mejor. ¿Pero cuál sería la motivación? La competencia acaba de dispararse a los pies.

¿Fuera de las consolas de nueva generación? Fernando Chuquillanqui revisó el tema. Sugiero que leas su análisis si contemplas comprarlo para la PlayStation 4.