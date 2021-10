Nintendo anuncia que su servicio de suscripción online llegará el 25 de octubre. | Fuente: YouTube / Nintendo

Nintendo acaba de revelar la fecha de lanzamiento y los detalles sobre cuánto costará su próximo servicio de suscrupción Nintendo Switch Online, además de una versión con paquete de expansión.

El Expansion Pack es una adición al servicio online de Nintendo, además de los beneficios del servicio normal, también se agregan varias características incluyendo juegos de N64 y Sega Mega Drive.

La compañía también señaló que los suscriptores también tendrán acceso a la expansión Animal Crossing: New Horizons Happy House Paradise.

El servicio Nintendo Switch Online + Expansion Pack solo se puede adquirir anualmente. | Fuente: Nintendo

Precios de infarto

El día del lanzamiento, habrá nueve juegos de N64, incluyendo títulos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Mario Kart 64. Luego, se añadirán videojuegos como Banjo Kazooie y The Legend of Zelda: Majora's Mask.

La membresia individual de Nintendo Switch Online tiene un costo de US$ 19.99 por un año, US$ 3.99 por un mes y US$ 7.99 por tres meses. La membresía familiar del mismo servicio, con soporte de hasta 8 cuentas, solo tiene un precio anual de US$ 34.99.

Por otro lado, la membresia de Nintendo Switch Online + Expansion Pack solo cuenta con precios anuales de US$ 49.99 para una cuenta y US$ 79.99 para cuenta familiar.



