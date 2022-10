Marvel's Spider-Man: Miles Morales abandonará su exclusividad en consolas PS4 y PS5 y llegará a PC el 18 de noviembre. | Fuente: Insomniac Games/Sony

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, videojuego de acción desarrollado por Insomniac Games y publicado por Sony Interactive Entertainment para PS4 y PS5, finalmente ha establecido la fecha en la que llegará a PC. El port de la secuela de Marvel’s Spider-Man estará a cargo de Nixxes Software y presentará una variedad de mejoras y ajustes personalizables cuando llegue a computadoras el 18 de noviembre de 2022.

Tal como ya ocurrió con su predecesor que fue lanzado en Steam y Epic Games Store el pasado agosto, Miles Morales cuenta con un amplio abanico de mejoras técnicas y una variedad de configuraciones gráficas y de rendimiento según el hardware disponible. Por ejemplo, están disponible una gama de opciones de ray tracing y una mejor calidad de sombras en comparación con su versión para consolas.

Miles Morales y las mejoras que aguardan en PC

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales está totalmente optimizado para poder reproducirse en pantallas ultraanchas y soporta relaciones de aspecto de 21:9, 32:9 y 48:9 para configuraciones de triple monitor. Tal como ocurrió con la versión remasterizada de su antecesor, las cinemáticas de Miles Morales se han adaptado para ser "totalmente visibles" en relaciones de aspecto de hasta 32:9.

El videojuego también será compatible con Nvidia DLSS 3 para las GPU de la serie GeForce RTX 40, que combina la superresolución DLSS, la generación de fotogramas DLSS y el reflejo para aumentar la velocidad de fotogramas. También es compatible con Nvidia DLSS 2 y DLAA, las tecnologías de la firma para mejorar el rendimiento de sus GPUs.

Por supuesto, no podían faltar las múltiples opciones de personalización en el menú de gráficos. Para este apartado, Miles Morales contará con varios preajustes y niveles de calidad entre los que elegir, como la calidad de las texturas, el filtrado, el nivel de detalle, la densidad de la multitud y del tráfico, el campo de visión, los modos de renderizado en ventana, en pantalla completa y en pantalla completa exclusiva, entre otros.

A continuación, puedes ver las especificaciones mínimas y recomendadas para poder disfrutar de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales plenamente en PC.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales estará disponible en PC a través de Steam y Epic Games Store el 18 de noviembre de 2022. Si preordenas el videojuego en alguna de estas dos tiendas tendrás acceso al traje T.R.A.C.K. y el traje Into the Spider-Verse. Las reservas también desbloquean el acceso anticipado al gadget Gravity Well y tres puntos de habilidad desde el inicio del juego.

