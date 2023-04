Las críticas negativas contra Horizon Forbidden West: Burning Shores ha forzado a Metacritic ha cambiar las políticas de su web. | Fuente: Composición

Metacritic, portal web dedicado a recopilar los análisis de medios especializados para obras del cine, la música y los videojuegos, por fin llegó al tope de su paciencia y hará algo que debió haber hecho hace mucho: tomar medidas contra el review bombing. La página emprenderá acciones contra las campañas que los usuarios organizan para calificar negativamente a un título en masa y reducir su calificación promedio.

El sitio web finalmente se decidió a hacer algo respecto a esta práctica que se vuelve cada vez más común en la industria del gaming tras el lanzamiento de Burning Shores, el DLC de Horizon Forbidden West. Por lo que se puede apreciar en las múltiples reseñas negativas que acarrea en el portal, el motivo por el que este contenido fue criticado se debió al beso entre la protagonista Aloy y otra mujer.

Metacritic despierta tras campaña de desprestigio contra Horizon Forbidden West

Si bien el videojuego gozó de gran éxito durante su lanzamiento el pasado febrero de 2022, el lanzamiento del DLC trajó consigo múltiples críticas por parte de un sector de los jugadores tras la revelación de que Aloy forma parte de la comunidad LGBTQ+. Mientras que el contenido adicional cuenta con una media de 8.2 en lo que respecta a los análisis de la prensa especializada, el promedio del público es de 3.9, número que incluso llegó a caer más.

Por esta situación, Fandom -empresa detrás de Metacritic- señaló que tomará medidas por lo ocurrido. "Fandom es un lugar de pertenencia para todos los fans y nos tomamos muy en serio la confianza y la seguridad online en todos nuestros sitios, incluido Metacritic. Metacritic es consciente de las críticas abusivas e irrespetuosas de Horizon Forbidden West Burning Shores y contamos con un sistema de moderación para hacer un seguimiento de las violaciones de nuestras condiciones de uso", indicó.

"Nuestro equipo revisa todos y cada uno de los informes de abuso (incluidos, entre otros, los racistas, sexistas, homófobos, insultos a otros usuarios, etc.) y si se producen infracciones, las reseñas se eliminan. Actualmente estamos evolucionando nuestros procesos y herramientas para introducir una moderación más estricta en los próximos meses", mencionó la compañía.

El review bombing, el problema de Metacritic

Como indicamos anteriormente, el review bombing es una práctica que ciertos consumidores emplean para calificar negativamente a un producto o servicio por un factor ajeno a su calidad como ideología o alguna situación relacionada con su autor. Mediante estas campañas, los detractores logran que la calificación de dicha obra se desplome en páginas como Metacritic y similares, los cuales muestran una puntuación promedio de todas las reseñas que recolectan.

En el pasado, ya se han suscitado casos similares. El más sonado fue The Last of Us Part II, videojuego desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony Interactive Entertainment que fue vapuleado por el público debido a factores ajenos a la calidad del juego pese a que el título fue aclamado por la crítica especializada.

