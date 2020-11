Para poner memorias, será necesario desarmar la consola. | Fuente: Sony

La PS5 está a punto de llegar mundialmente y todos los usuarios (bueno, los que lograron reservarla) están expectantes de todas las noticias que trae consigo la nueva consola.

Una de las últimas de ellas está relacionado al almacenamiento. De sus 825 GB en su memoria SSD, casi 200 GB será los que se ocupen en sistema operativo. Quedarán 600 GB para juegos, pero, para los que pensaban aumentar esa capacidad, tendrán que esperar.

Sony ha confirmado al medio The Verge que no será posible expandir el almacenamiento SSD de la consola durante el lanzamiento. Esto se podrá en una actualización posterior, la cual no tiene fecha de salida aún.

El sistema de almacenamiento interno de la PS5 alcanza una velocidad de lectura de 5,5 GB/s, por lo que un SSD adicional deberá ofrecer esa misma especificación, como mínimo, para funcionar correctamente

Cuando se realizó la primera presentación formal acerca de todo lo que viene para el PS5, Mark Cerny declaró que la expansión del almacenamiento de la consola tardaría en ser habilitada porque se estaban haciendo pruebas para establecer un estándar para el SSD NVMe 2.

La PS5 se lanzará en Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur el 12 de noviembre, mientras que se lanzará en el resto del mundo el 19 de noviembre. La PS5 se venderá al por menor por 499. 99 dólares y la edición digital de PS5 (que no incluye la ranura para discos) tendrá un precio de 399.99 dólares.

