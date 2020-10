Aunque parecía que no iba a hacerlo, Sony ha empezado a enviar unidades de la consola PlayStation 5 a medios internacionales para que hagan sus análisis correspondientes antes de la salida mundial al mercado de la plataforma.

Periodistas de la industria de medios como GameSpot, Polygon, Gamesradar y más han publicado las fotografías de las gigantes cajas que han recibido y han mostrado los detalles en ellas.

Media is starting to get the #PS5 for reviewing. Here is the box picture. Last picture lists what's in the box pic.twitter.com/vHAmltOS9o — Glitching Queen ❤️ (@GirlGlitcher) October 23, 2020

My my my this is beautiful, these Ps5 boxes media influencers are receiving have 8K, 4k 120, HDR right outside the box!! #Ps5 pic.twitter.com/wLdi3LB2qB — Mr. Harte (@ChrisHarte7) October 23, 2020