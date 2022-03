Los juegos para abril del 2022. | Fuente: PlayStation

En medio del anuncio de la nueva estructura de PS Plus, PlayStation también ha anunciado los juegos gratuitos que llegarán para sus suscriptores este abril de 2022.

Los suscriptores de PS Plus en abril obtendrán acceso gratuito a tres juegos: Hood: Outlaws & Legends, Slay the Spire y SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated.

Los tres estarán disponibles para su descarga desde el centro de PS Plus en PS4 o PS5 a partir del 5 de abril.

Hood: Outlaws & Legends

Hood, de Sumo Digital, es un juego multijugador PvP y PvE para PS5 y PS4 que se lanzó en mayo de 2021. En su entorno medieval, los jugadores se unen para llevar a cabo atracos y otros trabajos que, narrativamente hablando, contraatacan y debilitan la tiranía.

Hood: Outlaws & Legends se anunció durante el State of Play de agosto de 2020 de PlayStation y se lanzó nueve meses después.

Slay the Spire

Slay the Spire (PS4) es un roguelite de construcción de mazos de 2019. Los jugadores se enfrentan a una serie de enemigos y jefes generados por procedimientos mientras se encargan de administrar y organizar su colección de cartas, ya que ahí es donde tiene lugar la acción de combate.

En su lanzamiento obtuvo múltiples nominaciones a premios internacionales.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated (PS4) es la versión 2020 de THQ Nordic del juego de plataformas de 2003 para PlayStation 2, Xbox y GameCube. Aunque tanto el original como el remake se lanzaron con críticas indiferentes en el mejor de los casos, el título tiene seguidores de culto.

Los suscriptores de PS Plus aún pueden descargar los juegos de marzo: Ark: Survival Evolved (para PS4); Team Sonic Racing (PS4); Ghostrunner (PS5) y Ghost of Tsushima : Legends (PS4/PS5) hasta el 4 de abril.

El servicio PS Plus se renovará con tres divisiones y modelos de pago para PS4 y PS5 en junio. El PS Plus tal como conocemos actualmente llegará a existir como el nivel más bajo, llamándose PS Plus Essential.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.