Sony ha movido el mercado de videojuegos este martes al presentar el renovado PS Plus, donde ahora no solo se mantendrá el juego multijugador para sus consolas, sino que también añadirá un catálogo de hasta 700 juegos de PS4, PS5, PS3, PS2, PS1 y PSP para los jugadores.

El movimiento, además de buscar ser beneficioso para los jugadores, intenta contrarrestar el avance de un modelo similar que ha pegado fuerte en el mercado internacional: el Xbox Game Pass. Comparemos los beneficios de ambos modelos.

El nuevo PS Plus

El servicio PS Plus se renueva con tres divisiones y modelos de pago para PS4 y PS5. El PS Plus tal como conocemos actualmente llegará a existir como el nivel más bajo, llamándose PS Plus Essential. Esto mantendrá los dos juegos mensuales gratuitos y varios bonos con los que los usuarios actuales están familiarizados, por el mismo precio de 10 dólares mensuales a nivel mundial y 7 dólares mensuales en Latinoamérica.

Como era de esperar, la nueva configuración abandonará el nombre de PS Now y, en su lugar, lo fusionará con el segundo nivel: PS Plus Extra. Este es esencialmente su equivalente de Xbox Game Pass, con todas las cosas del nivel Essential y "hasta 400" juegos de PS4 y PS5, ahora disponibles para descargar. Eso igualará el precio mensual de Game Pass Ultimate de Microsoft a 15 dólares a nivel mundial. En Latinoamérica costará 10.50 dólares mensuales.

Finalmente, está PS Plus Premium, que incluye los dos niveles anteriores y luego agrega un catálogo posterior de "hasta 340" juegos de PS1, PS2, PS3 y PSP para transmitir en la nube, así como la capacidad de transmitir en la nube los juegos de PS4. También le permitirá transmitir sus juegos a la PC y le proporcionará pruebas de juegos por tiempo limitado antes de comprarlos.

Para Latinoamérica, no estarán incluidos los juegos de PS3 en la nube, solo tendrá juegos clásicos del resto de consolas. Por eso, su precio será menor: el Premium costará 18 dólares mensuales en el mundo y en Latinoamérica, bajo el nombre de Deluxe, costará 12 dólares.

Se espera que juegos de estudios internos como Insomniac (Marvel’s Spider-Man), Guerrilla Games (Horizon) o Santa Monica (God of War) lleguen al servicio en el futuro). Jim Ryan, confirmó que la nueva PS Plus no contará regularmente con juegos propios de Sony el día del lanzamiento.

Estará disponible desde junio.

El Xbox Game Pass

El modelo de suscripción de la competencia está disponible para las consolas Xbox One, Xbox Series X y S, además de PC.

El servicio no es de streaming (puedes descargar los juegos para jugarlos), pero también cuenta con un modelo llamado xCloud para países seleccionados que permite jugar en la nube no solo desde consolas o computadoras, sino también desde televisión y celulares.

Existen tres modelos de suscripción dentro del Xbox Game Pass.

El primero es exclusivo de consolas, desde donde el jugador podrá acceder al catálogo de terceros así como de juegos propios de los estudios internos de Xbox. El costo es de 10 dólares mensuales.

El segundo es exclusivo de PC, con las mismas características y precios que el servicio anterior.

El tercero es el modo Ultimate, el cual combina los dos primeros servicios (juegos para PC y consolas), añade el Live Gold (para jugar online en las consolas de Xbox) e incluye el xCloud para los países seleccionados por 15 dólares mensuales.

La diferencia básicamente es el catálogo: aunque se promociona como mayor a 100, existen varias centenas de juegos incluidos debido a que Game Pass también ofrece EA Play, el servicio de suscripción de juegos de Electronic Arts, dentro de su último modelo de pago sin costo extra.

Pero además, Xbox Game Pass ofrece juegos exclusivos realizados por sus compañías en el mismo día del lanzamiento sin costo extra: los nuevos juegos de franquicias como Halo Infinite, Sea of Thieves, Forza Horizon o Gears of War pueden ser jugadores “gratis” si es que tienes activo esta suscripción. Esta opción no está siendo añadida por PS Plus.

Un punto en contra de Xbox Game Pass es que no está abierto "legalmente" para todos los países del mundo. Para activarlo en países no disponibles como Perú, necesitas crear cuentas en el extranjero o usar un VPN. Por el lado del PS Plus, sí está disponible para la región en general e incluso con su propio modelo para Latinoamérica.

Lastimosamente, la nube no está incluida para la mayor parte de la región en ninguna de las dos alternativas (solo xCloud tiene funcionalidad en México y Brasil).

Si quieres ver el catálogo completo de Xbox Game Pass, puedes revisar este enlace.

El servicio de Xbox también está disponible para PC. | Fuente: Xbox

Beneficios de ambos modelos

PS Plus

Multijugador online para consolas PS4 y PS5

Juegos clásicos por seleccionar de PS1, PS2 y PSP (no contamos con juegos en la nube de PS3 en Latinoamérica)

400 juegos de un catálogo por seleccionar de PS4 y PS5, incluyendo estudios propios de renombre

Xbox Game Pass

Más de 100 juegos (incluido el EA Play) tanto para jugadores de consolas como para jugadores de PC

Juegos de lanzamiento de los estudios de Xbox disponibles para los suscriptores desde el día 1 sin costo extra

Inclusión de los juegos de los nuevos estudios propios de Xbox, pero que son multiplataforma, como Bethesda y Activision Blizzard

