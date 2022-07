Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 fue uno de los mejores lanzamientos del 2020. | Fuente: PS

PlayStation ha anunciado los juegos gratuitos que llegarán en agosto para los suscriptores de PS Plus desde su versión estándar.

Los juegos del mes confirman los rumores publicados días atrás: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Yakuza: Like a Dragon y Little Nightmares.

Los juegos gratis de PS Plus para agosto 2022

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Una de las mejores remasterizaciones/remake de los últimos años llega a la suscripción. Los juegos más icónicos de skaterboarding fueron rehechos desde cero, trajeron mejores gráficos y combinaron canciones clásicas con nueva banda sonora acorde a la saga. Además, se añadió un multijugador competente y nuevos skaters.

El juego, asimismo, llega en su versión Cross-gen Deluxe Bundle.

Yakuza: Like a Dragon

La famosa saga Yakuza llega con un tremendo RPG con una historia más que atrayente: Ichiban Kasuga, un yakuza de una familia de bajo rango de Tokio, regresa después de pasar 18 años en la cárcel por un crimen que no cometió y descubre la verdad detrás de la traición de su familia. Miles de cosas por hacer en un juego con hasta 50 historias secundarias.

Además, hasta 8 juegos más de la saga llegarán este año a PS Plus, por lo que, si aún no lo juegas, podría ser tu punto de partida.

Little Nightmares

“Sumérgete en Little Nightmares, un relato oscuro y fantástico que te enfrentará a tus miedos de la infancia”, nos cuenta PlayStation. Ayuda a Six a escapar de The Maw, una gran y misteriosa embarcación habitada por almas corruptas que buscan su próxima comida.

Todos los juegos podrán ser descargados desde el 2 de agosto hasta el 6 de septiembre. Los juegos de julio estarán disponibles hasta el 1.

