Los videojuegos podrán ser descargados gratuitamente desde el 5 de enero (siempre y cuando tengas tu suscripción activa)

Luego de días sin noticias, PlayStation confirmó los juegos gratuitos de PS4, y ahora PS5, para los suscriptores de PS Plus para el mes de enero 2021.

Desde el próximo 5 de enero, todos los jugadores con una suscripción activa al servicio online podrán jugar Shadow of the Tomb Raider y Greedfall (PS4) y Maneater (PS5).

El primero de ellos fue realizado por Eidos Montreal y cierra la trilogía del reinicio de la saga, la cual comenzó en 2013. Siguiendo la fórmula reconocida, Lara se internará en selvas mortales mientras resuelve puzles.

Gredfall es un RPG lanzado en el 2019, con magia, riquezas, secretos y más. El juego de Spiders Studio, tiene un trasfondo de la era colonial con seres sobrenaturales. El duelo definitivo para la colonización de nuevos espacios con un personaje abandonando a una Europa contaminada.

Maneater (exclusivo para los jugadores de PS5) es un título fuera de lo común. Es un RPG de mundo en el que encarnas un tiburón que, subiendo de nivel y adquiriendo habilidades, podrá convertirse en un Megalodón.

Asimismo, si tienes PS5, puedes acceder gratis al catálogo de PS Plus Collection:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 Biohazard

La suscripción anual de PlayStation Plus cuesta 60 dólares y es necesaria para que los usuarios de PlayStation 4 y 5 jueguen online. Mensualmente, la compañía otorga videojuegos gratuitos a los suscriptores que pueden ser jugados mientras se mantenga activa la membresía.

