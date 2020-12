La consola salió a la venta el pasado 19 de noviembre en este país. | Fuente: Unsplash

Una polémica, pero relevante decisión ha tomado el Tribunal de Justicia de Sao Paulo (TJSP) luego de que ordenara, en primera instancia, a Sony que desbloqueara una consola PS5 de un jugador que vendió el acceso a su plataforma para conseguir una suscripción de PS Plus Collection.

Para poner en contexto, con el lanzamiento de la consola PS5 en noviembre, Sony puso gratuitamente un servicio llamado PS Plus Collection donde regalaba a los jugadores que mantenían una suscripción activa de PS Plus 20 juegos importantes de PS4 (como God of War o The Last of Us).

Este “obsequio” solo es posible obtenerlo si es que el jugador vincula su cuenta con una consola PS5. Una vez hecho, dichos títulos también eran posibles descargarlos en una PS4, por lo que miles de jugadores empezaron a vender accesos a sus consolas para que otros lo activen (a un precio mínimo a comparación de comprar los 20 juegos por separado).

Sony, enterado de este “ilegal” proceso, empezó a "banear" las cuentas de los jugadores que realizaban estos servicios. En casos de reincidir, la consola era bloqueada completamente.

Ahora, el TJSP decidió que la empresa debería desbloquear el dispositivo de un propietario brasileño que realizó esta operación con el argumento de que esta prohibición puede causar "peligro de daño irreparable o difícil de reparar".

En la decisión, reportada por el medio Metrópoles, firmada por el juez Anderson Antonucci, la empresa está sujeta a una multa diaria de R $ 200 -con un monto límite igual al precio de la consola en el país- si no desbloquea la PlayStation 5 del usuario que abrió la demanda. Cabe mencionar que la resolución del TJSP no tiene precedentes en el país. Sin embargo, debido a que se trata de una orden judicial, Sony aún puede apelar después de haber sido citada en la demanda.

En Brasil, la PlayStation 5 fue lanzada el 19 de noviembre y llegó por R $ 4.199 (810 dólares) en su edición “totalmente digital”, es decir, sin lector para soporte físico, y R $ 4.699 (900 dólares) para la versión completa.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.