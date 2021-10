La recompensa es gratuito para los suscriptores. | Fuente: Sony

PlayStation ha anunciado los regalos para todos los suscriptores de PS Plus para el mes de noviembre de 2021.

Los jugadores de PS5 y PS4 podrán obtener 3 títulos (dos solo para la generación pasada): Knockout City, First Class Trouble y Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.

Además, celebrando el quinto aniversario del equipo PS VR de realidad virtual, también se regalaran 3 títulos extras: The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners y Until You Fall.

Knockout City (PS4 y PS5)

Este título ha ganado gran reconocimiento gracias a que es adictivo: “Forma equipos y lucha con los equipos rivales con estilo mientras estableces la puntuación con batallas épicas de dodgeball en línea”.

First Class Trouble (PS5 y PS4)

Presentado durante el State of Play del miércoles, el juego es un análogo al Among Us, poniendo a 6 jugadores a investigar a los otros en medio de un crucero espacial de lujo.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

Re-Reckoning ofrece un combate de juego de rol intenso y personalizable dentro de un extenso mundo: “Descubre los secretos de Amalur, desde la vibrante ciudad de Rathir, la vasta región de Dalentarth hasta los sombríos calabozos de las cavernas de Brigand Hall. Rescata un mundo azotado por una guerra brutal y controla las claves para la inmortalidad como el primer guerrero que renacerá desde las garras de la muerte”.

Sin embargo, los juegos no han sido del agrado de los jugadores, llenando de “Me enoja” a las publicaciones en las redes sociales de PlayStation.

Todos estos juegos estarán disponibles desde el 2 de noviembre hasta el lunes 6 de diciembre.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.