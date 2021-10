La PS5 salió a la venta el 12 de noviembre del 2020. | Fuente: Unsplash

Sony ha alcanzado las 13.4 millones de consolas vendidas PS5 a casi un año de su lanzamiento mundial.

La compañía reveló que ha vendido 3.3 millones de PS5 solo durante los últimos julio - septiembre, siendo su segundo mejor trimestre de la historia solo por debajo de los 4.5 millones vendidos en el tercer trimestre del 2020.

Estas ventas contribuyeron a un total de 5,86 mil millones de dólares en ingresos para la división de juegos de Sony, un aumento interanual del 27% para el mejor segundo trimestre que PlayStation haya logrado.

Sin embargo, pese a tener mayor dinero, no todo es ganancia. De dichos ingresos se estima que solo se ha ganado 750 millones de dólares, debido a que las consolas PS5 se venden con pérdidas para la empresa y las PS4 ya no son redituables.

Más números de PlayStation

En ventas de juegos, Sony informa que se vendieron 76,4 millones de juegos durante el trimestre en PS4 y PS5.

En cuanto a las ventas de por vida, God of War ha sido su mayor vendedor, con 19,5 millones de copias. Horizon Zero Dawn, mientras tanto, ha vendido 10 millones, y Marvel's Spider-Man ha vendido 13,2 millones. En PS5, Demon's Souls vendió 1,4 millones de copias, y Ratchet & Clank: Rift Apart vendió 1,2 millones.

En PS Plus, el servicio ha llegado a 47,2 millones de suscriptores, lo que supone un aumento de 2,2 millones de usuarios año tras año, y un millón más que el último trimestre. Sin embargo, los usuarios activos mensuales de PlayStation Network se han reducido a 104 millones.

