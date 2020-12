La PlayStation 5 está escasa en el mundo (por su gran demanda y/o por su poca producción), pero, en los primeros días, grupos especuladores han logrado obtener cientos de unidades gracias a los bots de internet. Sin embargo, hay una solución para ello.

En eBay un vendedor puso a la venta una foto de la PS5 con el siguiente título “Sony PlayStation 5 con unidad de discos (SOLO IMAGEN, leer descripción)” al precio de 500 dólares.

¿Cuál era la finalidad? Engañar a los robots.

“ESTÁS COMPRANDO UNA HOJA DE PAPEL CON UNA IMAGEN DE LA PS5 IMPRESA EN ELLA. Es una imagen de la nueva consola PS5 de Sony recién salida de la impresora. Es una imagen, impresa en un papel doblado y enviada en un sobre. Si eres humano, NO la compres. Si eres un robot, ¡esta es una gran oferta! Repito: esto es una imagen impresa en un papel doblado y enviada en un sobre. Cuidado, humanos. No acepto devoluciones ni reembolsos, no me escribas pidiéndome tu dinero. No me escribas diciendo que tu hijo compró esto por accidente. Aprende a leer. Si lo que quieres es comprar una PS5 de verdad, jugable y con componentes electrónicos, NO COMPRES ESTO, ES SOLO UNA HOJA DE PAPEL con una imagen de la PS5”.