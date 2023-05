'Ratchet & Clank: Rift Apart' dejará de ser exclusivo de PlayStation y llegará a PC

PlayStation ha anunciado que el videojuego Ratchet & Clank: Rift Apart llegará a PC el próximo 26 de julio.

Insomniac Games se ha unido a Nixxes para este port de PC del juego original de 2021 y lo lanzará con distintas mejoras y configuraciones para sacar el juego a la nueva plataforma.

Un nuevo juego a PC

Ratchet & Clank: Rift Apart trae mejoras para PC.

Nixxes le está añadiendo “sombras con trazado de rayos para la luz natural en áreas al aire libre” que permiten “sombras realistas con degradados naturales”.

El juego también ha sido optimizado para jugadores con pantallas ultrawide, llegando a relaciones de aspecto de 21:9, 32:9 e incluso 48:9 para tres monitores.

Se está dando soporte a NVIDIA DLSS 3 y AMD FSR 2, con lo que los jugadores podrán tener la combinación más estable sin importar qué tarjeta gráfica posean.

Asimismo, podrás jugar con mouse y teclado o con tu tradicional mando. Eso sí, si juegas con un DualSense seguirás teniendo los mismos beneficios de retroalimentación háptica o disparos dinámicos como en PS5.

El salto necesario

PlayStation está expandiendo su política de lanzamientos de juegos de sus consolas en PC.

God of War, uno de los primeros, fue tan exitoso que abrió el camino para que más títulos puedan tener esta versión.

Sin embargo, algunos de ellos llegaron con varios problemas de rendimiento como The Last of Us y Horizon: Zero Dawn.