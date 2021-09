Star Wars: Knights of The Old Republic tendrá un remake exclusivo para PlayStation 5. | Fuente: Sony

Sony ha decidido mostrar este jueves nuevos títulos y anunciar próximos lanzamientos de su consola PlayStation 4 y PlayStation 5.

Como primer anuncio de su evento PlayStation Showcase, la desarrolladora japonesa revela que lanzará un remake de Star Wars: Knights of The Old Republic.

Star Wars en PS5

Por el momento, no se sabe cuándo será el lanzamiento de esta adaptación de Star Wars, pero el lanzamiento será exclusivo de PlayStation 5.

Las desarrolladoras encargadas de este título son Sony, Lucasfilm Games y Aspyr.

