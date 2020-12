TLOU ha sido el videojuego más premiado de este 2020. | Fuente: Naughty Dog

Los premios no paran. Luego de ganar la estatuilla al mejor juego del 2020, The Last of Us: Part II arrasó con las premiaciones del PlayStation Blog, llevándose las categorías más importantes.

Con los votos de más de 2.5 millones de jugadores de PlayStation, el videojuego de Naughty Dog obtuvo el primer lugar en Juego del Año, Mejor Narrativa, Mejor Características de Accesibilidad, Mejor Apartado Gráfico, Mejor Música, Mejor Diseño de Sonido y Mejor Momento de Juego del Año.

Asimismo, Naughty Dog se llevó el premio a Mejor Estudio Desarrollador.

En cuanto a otras categorías, hubo premio para otros juegos. En Mejor Dirección de Arte, es Ghost of Tsushima el ganador, mientras que, en Mejor Personaje, se lo lleva Miles de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Call of Duty también obtuvo un premio en Mejor Multijugador, mientras que Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 se llevó el galardón de Mejor Juego Deportivo.

Para la consola PS5, el Mejor Juego fue Marvel's Spider-Man Miles Morales, y para su mando, la mejor sensación se la llevó Astro's Playroom.

Lista de ganadores

Mejor Narrativa: The Last of Us: Part II

Mejor uso del DualSense: Astro's Playroom

Mejores opciones de accesibilidad: The Last of Us: Part II

Mejores gráficos: The Last of Us: Part II

Mejor dirección de arte: Ghost of Tsushima

Mejor banda sonora: The Last of Us: Part II

Mejor diseño de audio: The Last of Us Part II

Mejor multijugador: Call of Duty: Warzone

Mejor juego de deportes: Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Mejor personaje: Miles Morales

Mejor juego indie: Fall Guys: Ultimate Knockout

Mejor momento del año: enfrentamiento final The Last of Us Part II

Mejor experiencia VR: Star Wars Squadrons

Juego del año (PS4): The Last of Us Part II

Juego del año (PS5): Marvel's Spider-Man Miles Morales

Juego más esperado: nuevo God of War

Estudio del año: Naughty Dog

