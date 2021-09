El primer Twisted Metal salió a la venta en 1995. | Fuente: Sony

Twisted Metal es una de la franquicias más antiguas y nostálgicas de PlaySation. Sin embargo, desde ya hace buen tiempo, Sony no revela noticias sobre ella. Por fortuna para los aficionados, hay información al respecto.

En 2019, la compañía reveló la existencia de PlayStation Productions, un estudio que llevará a televisión y al cine a las franquicias más importantes de videojuegos. Y, entre ellos, Twisted Metal será una de las beneficiadas.

Serie y juego para Twisted Metal

De acuerdo con Deadline, Sony ya está trabajando en una serie de televisión de Twisted Metal y ha encontrado su protagonista en Anthony Mackie (Altered Carbon y The Falcon and the Winter Soldier) como John Doe.

La compañía está tratando al proyecto como una comedia de acción, con los escritores de Deadpool y Zombieland Rhett Reese y Paul Wernick listos para producir la serie. El guionista de Cobra Kai, Michael Jonathan Smith, también está en el equipo.

Sin embargo, no será lo único que veremos. Jeff Grubb, reconocido periodista de videojuegos, ha señalado que fuentes de la industria le han señalado que una nueva entrega de Twisted Metal estará llegando en el futuro, ya que aún está “en desarrollo temprano”.

"Creo que Twisted Metal está en desarrollo, pero puede estar todavía lejos, así que creo que estamos temprano. Eso habla de un cambio grande por parte de Sony, bueno, ni siquiera es un cambio, es una 'ampliación' de su estrategia", comentó el periodista. De ser cierto, podría llegar de exclusivo para la PS5.

Ha habido cinco juegos de Twisted Metal desde que salió el original en 1995. La entrada más reciente fue un reinicio para PlayStation 3 en 2012.

