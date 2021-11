El juego fue lanzado para PC y Nintendo Switch. | Fuente: Riot Games

Riot Games se ha dado cuenta de algo: League of Legends puede ser más que League of Legends. La franquicia, grande por sí misma, tiene una gran cantidad de personajes e historias que pueden ser aprovechadas de diferentes modos, como la transmedia, pero también dentro de la misma industria videojueguil.

Aunque las opciones eran varias, grata fue mi sorpresa la de escuchar el lanzamiento de un juego rítmico, tan poco difundido y de los que menos pensaba que podían ser opciones a considerar: Hextech Mayhem.

Esta historia de League of Legends forma parte de la colaboración de Riot Forge con Choice Provisions, una compañía tercera que desarrolló el juego bajo la supervisión de los dueños de la IP. ¿Fue el estudio cuidadoso con el producto?

Historia

La historia es protagonizada por Ziggs, el experto en Hexplosivos, causando el caos en la ciudad de Piltover. Aquí, juega -y discute- con el científico Heimerdinger, quien trata de detenerlo, pero que termina acompañando y retando al pequeño yordle.

La trama no es el fuerte del juego, pero logra que el jugador se encariñe con ambos personajes, en su relación de acompañantes y rivales. El doblaje es una gran ayuda para el experto en League of Legends, reconociendo automáticamente sus voces y sus diálogos.

Disfruté de principio a fin esta historia, que, pese a no tener gran complejidad, es entretenida y cautivadora. No dudo de que aumente la cuota de jugadores de estos personajes en el MOBA solo por su desempeño en este spin-off.

Ziggs y Heimerdinger hacen una gran dupla en el juego. | Fuente: Riot Games

Jugabilidad

Hextech Mayhem es un juego rítmico sencillo de aprender, pero que es muy complicado de perfeccionar.

El juego está diseñado como uno de plataformas, pero en el que avanzaremos al ritmo de la música. Para ello, deberemos hacer uso de solo 3 controles, los cuales deberemos apretar de a acuerdo a su orden de aparición a la pantalla: uno es para saltar, otro para caer pesadamente y un tercero para lanzar bombas. Todos deberán tocarse al compás de la melodía.

El modo campaña no es cruel con el usuario: no es necesario apretar perfectamente los botones para seguir avanzando con la canción del escenario, pero sí será necesario estar relativamente cerca para que se ejecute la acción. No es requisito indispensable seguir el orden, pero sí deberás coordinar tus clics para no chocarte con los obstáculos.

Si pierdes una nota, el juego te permitirá seguir avanzando con la música e incorporarte en una próxima entrada. Entonces, ¿cuál es el castigo para el jugador? No podrás obtener todas las tuercas doradas ni las de diamante o plata. Las primeras son indispensables para disputar las siguientes etapas del juego; las segundas para obtener mayor puntaje final; y las terceras para ostentar cosméticos para Ziggs.

Al finalizar cada canción, el juego nos calificará con respecto a las notas acertadas, las tuercas obtenidas y los puntos de destrucción del escenario. Las calificaciones son como las divisiones de League of Legends y serán un reto a superar para los más minuciosos jugadores.

Las batallas de jefes invierten el sonido: si los escenarios normales son ritmos rápidos o acelerados, estas misiones son lentas y pausadas. ¿Es más fácil? No. Tener el pulso necesario para apretar los botones es mucho más meticuloso y a muchas personas se les complicará pasarlos.

Hextech Mayhem no es difícil y es muy rejugable: el jugador perfeccionista repetirá a cada rato los escenarios para intentar coger todas las tuercas y hacer los golpes rítmicos a tiempo. Y cuando pases la campaña principal, se abrirán dos nuevas modalidades: uno de caos libre en el que aumentan los botones rítmicos de acción con la finalidad de realizar más destrucción en Piltover, y el modo “imposible” en el que no habrá ninguna pista sobre el botón que debemos presionar, dejándolo todo a disposición del oído del jugador.

El juego, en su recorrido principal, lo terminé en unas 4 horas. Corto, pero con los nuevos modos puedes expandir muchas horas la diversión.

Los escenarios de combate y las señales visuales para que el jugador lo apriete. | Fuente: Riot Games

Aspecto técnico

En el juego, hay dos aspectos a considerar: el musical y el gráfico.

Las canciones del juego son muy pegajosas y, aunque no encuentro explicación, sí suenan a League of Legends. Cada melodía mantiene ritmo distinto, con mayores o menores velocidades que el jugador tendrá sortear.

Fue un gusto escuchar cada pieza. Dentro de sus más de 30 niveles, eso sí, hay algunas que suenan repetitivas, pero que el equipo de música supo encubrirlas bien.

La mezcla de sonido es buena, con grandes bajos y bombos. Sin embargo, procura tener unos buenos audífonos para reconocerlos, porque, de los contrario, no podrás identificar esos toques sutiles que gobernarán nuestros toques en el teclado.

En cuanto al aparto gráfico, el juego está lleno de detalles, con una background de Piltover completo, con edificios y casas, además de escenarios llenos de detalles y cosas por destruir. Eso sí, esto no pude apreciarlo hasta una segunda partida jugada, ya que muchas veces el usuario se concentrará tanto en apretar los botones en el tiempo correcto que dejará de lado el arte del nivel.

Ziggs en muy pequeño en el panorama general, lo que puede dificultar la visión al jugador. | Fuente: Riot Games

¿Bugs? No encontré ninguno. Mi única queja es la de los botones: no pueden ser configurados en PC con otros distintos. No son inaccesibles, pero hubiese querido que el jugador pueda cambiarlos a su gusto.

No puedo dejar de mencionar lo anecdótico que es Hextech Mayhem: Lo descargué y jugué en Steam de manera oficial, la tienda del "rival" de siempre de League of Legends, Dota 2, algo que nunca se me hubiese ocurrido.

¿Vale la pena Hextech Mayhem?

Aunque dudaba sobre cómo se ejecutaría, he disfrutado mucho jugando Hextech Mayhem. Es corto, pero su rejugabilidad es muy rica y no dudo en regresar a escuchar las canciones de cada nivel, ahora con una mayor dificultad. Con un género no tan habitual en nuestros tiempos, Riot Forge y Choise Provisions lograron crear un juego musical muy bueno, de una franquicia que parecía no compatibilizar con este tipo de jugabilidad. No es perfecto, pero por su precio de entrada (30 soles – 10 dólares), es un tremendo título. Lo recomiendo tanto para jugadores de League of Legends como para foráneos.

Reseñado en PC con una copia digital entregada por Riot Games.

