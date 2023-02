El juego saldrá a la venta el 10 de febrero para PS5, Xbox Series X|S y PC. | Fuente: Hogwarts Legacy

Uno de los juegos más esperados por la comunidad está a punto de lanzarse. Warner Bros. Interactive y Avalanche Software publicarán este 10 de febrero Hogwarts Legacy, título ambicioso que trae de regreso a la franquicia de J. K. Rowling a esta forma de entretenimiento.

Desde su presentación, este universo se ha consolidado dentro de la lista de los más esperados del 2023, por lo que su salida no pasará desapercibida y ya la gran comunidad de jugadores (eso sí, solo de PS5, Xbox Series X|S y PC) está preparada para este gran hit.

Desde Progamer hemos tenido acceso anticipado al juego y con más de 15 horas de juego, te damos nuestras primeras impresiones de este inmenso mundo fantástico.

Magia por donde quieras

Hogwarts Legacy es una recreación a fiel detalle del colegio de magia y hechicería Hogwarts. Es asombrosa la cantidad de locaciones, personajes, referencias y más del mundo y las películas de esta saga: además, no contento con ello, nos permite explorar el Bosque Prohibido, el Callejón Diagon, Hogsmeade y más, todos deseosos de recibir al jugador para que cumpla sus objetivos.

Un vistazo al castillo de Hogwarts. | Fuente: Hogwarts Legacy

El título RPG de mundo abierto nos nos recordará mucho a The Witcher e incluso aWorld of Warcraft , pero con un enorme salto gráfico de diferencia. Cada misión abre una serie de tareas y objetivos secundarios que provoca que sea un satisfactorio hilo de horas de juegos para ir completando su cometido principal: cuando menos te los esperes, pasaste una tarde descubriendo más de esta entrega.

Nuestro personaje es creado a nuestra plena conciencia, con un editor muy detallado que permite que intentes replicarte en el universo digital. El nombre también lo decides tú, intentando trasladarte a este espacio para que cumplas tu sueño mágico de practicar cada uno de los hechizos.

Dentro del juego tenemos a clanes familiares ya conocidos como los Weasley y razas como los elfos domésticos. | Fuente: Hogwarts Legacy

Narrativamente, es un juego sólido que intenta resolver un misterio del pasado relacionado con la magia antigua. Recordemos que es un juego que se ambienta 100 años atrás a la cronología basada en Harry Potter, por lo que no verás muchas caras conocidas. No obstante, no sentirás esa nostalgia por dichos personajes, sino que te sentirás feliz de conocer una historia completamente nueva y que encaja perfectamente en dicho universo.

La maestra Weasley te acompañará en gran parte de las aventuras. | Fuente: Hogwarts Legacy

Combate al estilo souls

Dicho esto, el jugador estará ansioso de ver las grandes magias, maldiciones y hechizos en acción.

Hogwarts Legacy trata de complacer al más fanático permitiendo que, cada vez que aprendes un nuevo hechizo, tengas que realizar el movimiento de varita al compás de la varita y algunos clics del teclado.

Tras ello, el jugador podrá escoger sus hechizos y alternarlos con los números, para poder lanzarlos en combate o cuando el juego lo amerite.

El recorrido de la varita para aprender un nuevo hechizo. | Fuente: Hogwarts Legacy

El primer aspecto es el principal: realmente es muy cómodo y muy satisfactorio entrar en duelos.

Los jugadores podrán realizar combos con ataques básicos más cada uno de los hechizos: Wingardium Leviosa, Protego, Accio, incendio y más. Asimismo, incluso podrás realizar parrys y bloqueos de las magias rivales.

En el mundo abierto, más allá de la narrativa, incluso se siente una inspiración de Elden Ring, algo que puede ser bien valorado por los jugadores más experimentados.

El juego no incluye el quidditch, un gran contra en general. | Fuente: Hogwarts Legacy

Aspecto técnico

Con una PC de gama baja/media, el juego ha corrido en gráficos bajos a 60 cuadros por segundo.

Salvo un par de bugs, el desempeño del juego ha sido constantemente eficaz, sin retrasos ni parones críticos.

Los tiempos de carga son rápidos pese al tamaño del mapa, con especie de hogueras y retratos que nos permiten el viaje rápido entre locaciones con solo segundos de demora.

En un par de ocasiones, algunos lagos no cargaban y aparecía solo un gran bloque negro, pero nada de qué preocuparse.

Hasta el momento, el juego se ha comportado a la altura de las expectativas, incluyendo el gran doblaje latino, por lo que estoy ansioso de seguir explorando. Hogwarts Legacy será posiblemente un referente para este género, por lo que seguiremos hablando de él por mucho más tiempo. (Esta reseña se actualizará en los próximos días).