Reseñado por Julio Salas 'Kloj', miembro de Progamer Podcast

Los videojuegos que se basan en franquicias siempre han tenido un problema bien particular.: tienen un tiempo de vida limitado. Eventualmente, tanto tiempo pasa que el publicista pierde las licencias y ese juego se pierde para siempre. Desaparece de tiendas, no se hacen mas copias y el soporte es abandonado. El juego se convierte en un fantasma.

Es aquí en donde algunas de las mejores joyas del mundo de los videojuegos van a ser atrapadas por siempre y quizás nunca volver a ver la luz del día. Un ejemplo: toda la saga de Marvel vs Capcom.

Pero de vez en cuando hay un milagro y un juego tan querido por el que vale la pena pelear la licencia para traerlo de regreso. Y en esta ocasión, JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R ha tenido esta oportunidad.

Algunas cosas valen la pena salvar

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R fue un juego bien particular. Basado en la franquicia del manga y anime, el juego era conocido -entre muchas cosas- por ser un juego de peleas bastante competente. Aunque la popularidad de su franquicia aún no había alcanzado el gran estatus que recibe hoy en día, el juego recibió una fanaticada nicho que hizo al juego conocido de a pocos.

El problema fue que era un juego de licencias basado en un anime medio desconocido -en aquel momento- fuera de Japón. Nunca tuvo el tiempo de vida necesario para volverse un verdadero título duradero.

Pero, por suerte, Bandai Namco decidió jugársela y darle una nueva oportunidad a un juego que por muy bueno que sea, pasó por desapercibido.

Otro gran remaster para la lista

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R es, obviamente, un remaster. Viene con un elenco de 50 integrantes además de un Pase de Batalla para nuevos personajes, un nuevo parche de rebalanceo y nuevos modos. Muchas de las voces han sido actualizadas a sus actores originales en el anime. Muy buen detalle. Pero, aun así, las voces viejas tenían su encanto y seria bueno que las hubieran incluido como extras.

Lo que si le quedó como anillo al dedo son los estilizados gráficos en el juego. Los modelos copian de forma muy fiel la estética del manga y se crea la perfecta ilusión de los personajes en vida. ¡Este juego nunca se verá viejo! El soundtrack, eso sí, se queda atrás. No usa la música del anime y aunque no es mala, simplemente no destaca.

Juego viejo, nuevos trucos

Pero definitivamente lo mejor del juego son sus mecánicas. El juego tiene un gran numero de herramientas para hacer combos.

Los personajes tienen la opción de ambos jugar sin o con stand y con el uso de un sistema de asistencias. Puedes hacer a tu caracter único en la forma que lo juegas.

Aparte de eso, cada nivel en JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R tiene una acción relacionada con eventos que suceden en el manga. Estos eventos funcionan como trampas que generan daño para el pobre jugador que se acerque a ellos. Aunque son interesantes, toman mucho tiempo y no se sienten como algo que quieras que interrumpa tu desempeño en el juego.

Lo que si tiene como verdadera falla es el online, usando el viejo netcode de la versión original. La experiencia en línea es simplemente algo que ya no es aceptable, en especial cuando otros juegos nos han dado mejor. Olvídate de tener una comunidad grande online, este juego solo podrá ser jugado de forma local.

¿Vale la pena JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R?

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R hubiera sido el gran próximo juego de pelea del año si solo hubiera dado un netcode con rollback. Las mecánicas, el estilo, los personajes, dan para un clásico instantáneo. Pero después de todo lo que ha pasado, simplemente ya no es suficiente.

Bandai Namco decepcionó exactamente donde no debió y es una pena porque si no, sería muy difícil no recomendar este juego. Pero en su estado actual, es un juego que se puede jugar por unas horas contra el CPU o con visitas. Para los que quieran jugar online, mejor esperen a alguna oferta.

