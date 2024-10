Just Dance 2025 Edition: ¿Vale la pena la nueva entrega del videojuego de baile?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un año más, Ubisoft nos trae su exitosa franquicia de juegos de baile con Just Dance 2025 Edition, disponible para PS5, Xbox Series y Nintendo Switch. En esta entrega, que celebra los 15 años de la saga, encontramos 40 nuevas canciones, mapas creativos y una gran novedad: el mando-cámara. ¿Será suficiente para reinventar la rueda?

Más accesibilidad, menos dificultad

Just Dance 2025 Edition apuesta fuerte por la accesibilidad. La gran novedad es la selección de dificultad, que nos permite escoger el nivel en el que queremos bailar cada canción, dependiendo del coach. Así, podremos disfrutar de la misma canción con amigos, pero cada uno a su ritmo. Eso sí, de momento esta función solo está disponible en canciones limitadas.

Los jugadores pueden elegir diferentes dificultades.Fuente: Ubisoft

Otra muestra de esta accesibilidad son las coreografías mixtas, como en el tema "Yes, and?" de Ariana Grande, donde podemos bailar de pie o sentados. Además, los coaches presentan mayor diversidad corporal y hay representación neurodiversa.

Sin embargo, este enfoque en la accesibilidad parece haber ido en detrimento de la dificultad. La mayoría de las coreografías nuevas son más fáciles. Esto puede decepcionar a los fans más hardcore que buscaban retos y competitividad.

Banda sonora: Hits del momento y clásicos

Just Dance 2025 Edition incluye 40 nuevas canciones, entre temas actuales y clásicos legendarios. Destacan "yes, and?" de Ariana Grande, "Basket Case" de Green Day, "Poker Face" de Lady Gaga, "LUNCH" de Billie Eilish, "Espresso" de Sabrina Carpenter o el pegadizo "Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa)" de Christell.

Como es habitual, varias canciones son exclusivas del juego, creadas por Ubisoft. Tenemos incluso una con los populares Bob Esponja y Patricio Estrella. También hay mapas con animaciones especiales en 3D o stop-motion.

Just Dance 2025 Edition agrega una buena variedad de temas, incluyendo a Bob Esponja y Patricio Estrella celebrando los 25 años de Bob Esponja. | Fuente: Ubisoft

La selección musical es satisfactoria en general, con deseos cumplidos de los fans como temas de Sabrina Carpenter o Blackpink.

Además, si compraste alguna de las ediciones anteriores, el catálogo se mantiene listo para su acceso en el juego. El servicio Just Dance+ brinda acceso a más temas, lo que lo hace una propuesta tentadora. Por supuesto, si estás dispuesto a sumar una suscripción más a tu vida.

Como ya sucede hace varias ediciones, Just Dance 2025 Edition se apoya en el streaming, por lo que una mala conexión hacia tu consola o problemas en los servidores pueden degradar la experiencia. Por ello, es recomendable descargar tus canciones favoritas para sesiones sin hipos ni desconexiones.

El mando-cámara: Bailar con las manos libres

La gran revolución jugable de Just Dance 2025 Edition es el mando-cámara. Hasta ahora, bailábamos con los Joy-Con o mandos en la mano, o con la app móvil Just Dance Controller, opciones que son efectivas, pero que le quitan la espontaneidad al baile. Además, nadie está libre de lanzar su celular al televisor por accidente.

El mando-cámara, disponible tras una beta el año pasado, nos permite bailar con las manos totalmente libres. Solo hay que sincronizar un celular con la app, apoyarlo verticalmente en una habitación bien iluminada y a bailar. La cámara registrará nuestros movimientos con gran precisión.

El juego nos indica qué canciones son compatibles con este nuevo modo de seguimiento.Fuente: RPP

Es una solución cómoda y accesible que mejora notablemente la experiencia. Eso sí, está limitada a sesiones de un jugador.

Modos de juego: Sigue la fiesta

En cuanto a modos de juego, Just Dance 2025 Edition mantiene su esencia. Bailamos imitando al coach de la pantalla mientras se nos puntúa la precisión de los movimientos, desde "OK" hasta "Perfect", rellenando un medidor de estrellas hasta llegar a "SuperStar" y "MegaStar", altamente satisfactorios.

Podemos subir de nivel y desbloquear cosméticos para personalizar nuestro perfil. El Modo Entrenamiento sigue presente para calcular las calorías quemadas, con un cardio moderado en general. El juego también incluye un contador de calorías.

Podemos utilizar el azar si no estamos decididos por alguna canción en particular.Fuente: Ubisoft

Hasta 6 jugadores pueden unirse combinando mandos, celulares y el mando-cámara, perfecto para fiestas. Las coreografías son asequibles para todos los públicos, con una dificultad basada más en la velocidad de transición entre movimientos que en la complejidad.

¿Y el modo historia?

La gran decepción de Just Dance 2025 Edition es la falta de continuidad del modo historia iniciado en entregas anteriores. La trama del Danceverse, con personajes como Wanderlust enfrentándose a Night Swan, se quedó inconclusa en Just Dance 20241.

Se esperaba su resolución este año, pero no hay rastro de ello más allá de una precuela en la canción "In Your Eyes (Remix)". Una lástima, pues muchos fans se habían enganchado a este modo narrativo que elevaba la franquicia3. Queda confiar en que Ubisoft retome el hilo en próximas actualizaciones o entregas.

El catálogo de otras ediciones nos sigue para poder ser disfrutado.Fuente: Ubisoft

Just Dance 2025 Edition: ¿Vale la pena?

Just Dance 2025 Edition es una entrega continuista que apuesta por la accesibilidad y la diversión, tal vez a costa de perder profundidad. El mando-cámara es un gran acierto que mejora la jugabilidad, y la selección musical, sin ser perfecta, ofrece canciones para todos los gustos.

Sin embargo, más allá del mando-cámara, escasean las novedades. La ausencia del modo historia es una decepción, y la reducción general de la dificultad puede frustrar a los jugadores más expertos.

Pese a todo, Just Dance 2025 Edition sigue siendo un valor seguro para pasar un buen rato bailando, solo o en compañía y a la vez ejercitarse un poco, que nunca está de más.

Puntuación: 7/10

Reseña realizada con una copia para PlayStation 5 proporcionada por Ubisoft.