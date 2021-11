El juego salió a la venta para PC, PS4, Nintendo Switch y Xbox One. | Fuente: Airship Syndicate

La fiebre de League of Legends ha dejado de centrarse en su juego original y se ha expandido a nuevos títulos que van desde la animación (Arcane) hasta juegos spinoff (Hextech Mayhem y -el que nos toca- Ruined King).

Aunque ahora ya nos toca vivirlo, los jugadores de LoL no imaginábamos que este futuro podía ser posible hasta hace solo un par de años. De porrazo, sin previo aviso, Riot Games anunciaba sus nuevos proyectos basados en el universo mágico de Runaterra y, de la misma manera, también los teníamos en el mercado.

Ruined King (Rey Arruinado) era el que comandaba el listado con una fórmula prometedora, pero arriesgada: ser un RPG por turnos. Un género nicho, pero que, llevado de buena manera, podía ser el punto de expansión de su lore a más personas, como ya lo hace su serie.

Para eso, Riot le encomendó la labor a Airship Syndicate, desarrollador de juegos como Battle Chasers: Nightwar (2017) y Darksiders Genesis (2019). Tras jugar el título por 30 horas en PC, intentaremos contestar a dicha pregunta: ¿Lo ha logrado?

Historia

Ruined King está basado en la historia original de League of Legends y entrelaza historias personales de 6 campeones de los más de 150 que existen en la Grieta del Invocador, aunque con aparición de más de ellos en el camino.

La trama principal parte con Miss Fortune (Sarah), quien empieza a liderar Aguasturbias luego de asesinar a Gangplank, alguien que, además de ir contra la ciudad, también se robó parte importante de la vida de la capitana.

Pero estar al mando solo hace que lleguen más problemas, y es así como vemos el despliegue de la Niebla Negra, con la amenaza de la llegada del llamado Harrowing, una etapa sombría en el mundo y que puede llevar al caos total con almas llenas de desesperación.

Por lo mismo, Miss Fortune, también incitada por el odio y la venganza, emprende la búsqueda del culpable de la situación y con el objetivo de conseguir la solución para su región. Pero no estará sola: Illaoi, Yasuo, Braum, Pyke y Ahri estarán con ella, formando pieza clave del desarrollo de la trama.

Pese a que suene que Fortune es la personaje principal, los demás miembros son igual de importantes del equipo, con una motivación independiente que ha hecho que se crucen en la expedición y unan fuerzas.

¿Y el Rey Arruinado? Te tocará jugarlo para comprender su papel en la crisis.

Debo reconocer que era muy perezoso con la historia de League of Legends, pese a que soy jugador por casi 8 años. Pero me he sorprendido gratamente con Ruined King, descubriendo la complejidad de cada personaje tocado y viendo cómo estas historias tienen sentido y son más que atrayentes.

Si eres jugador habitual del MOBA, notarás detalles extras con respecto al que no lo es, viendo ítems, personajes terceros, referencias en los diálogos, o locaciones que te harán recordar al título original.

Eso sí, tal como sucede como Arcane, la historia puede ser disfrutada sin saber del juego, ya que está desarrollada de tal manera que tiene un inicio, un desarrollo y un final explícito, sin dejar puntos claves al recuerdo del ‘lolero’. Está pensado para ambos tipos de personas, pero, claro está, queriendo complacer principalmente al primero.

¿Y lo estoy? Sí, incluso deseando una parte dos con la continuación de esta historia o con algunas que se haya forjado de la mano de cada uno de estos campeones.

Jugabilidad

Este universo de Runaterra de este juego está gobernado por combates de turnos, en los que lucharemos en su gran mayoría en peleas 3 vs. 3 con nuestros campeones.

Cada personaje mantiene sus propias características y sinergias que, como en League of Legends, busca dar la sensación de trabajo grupal, aunque sea un singleplayer. No puedes jugar solo daño (Yasuo, Pyke o MF), necesitarás a un tanque (como Braum) y también una curación (como Illaoi y Ahri).

El combate se librará con enemigos visibles en nuestro mapa y que, al tener contacto con nosotros, nos retarán automáticamente.

Tomando de inspiración al MOBA, Ruined King trae varias mecánicas conocidas, pero adaptadas a la fórmula RPG, al juego.

En los combates, cada personaje tendrá habilidades, algunos automáticos (como los ataques básicos), de carril y poderes definitivos (las llamadas ultis). El más curioso es el segundo, ya que el jugador, al momento de seleccionar una habilidad de carril, podrá disponer de tres opciones (así como bot, mid y top) para lanzarlos: un carril de balance, un carril de velocidad (donde el hechizo se lanzará más rápido, pero con menos poder) y uno de poder (donde se tardarán en canalizar, pero harán más daño o tendrán mayores repercusiones en el combate).

Si bien es cierto, el jugador puede optar por jugar sin ellos, en peleas contra bosses estos lanzarán buffos y debuffos en ellos, por lo que colocar ataques en cada carril puede ser muy beneficioso. En el combate cotidiano, quizás puedas dejar su uso de lado.



El menú de los combates. | Fuente: Airship Syndicate

Otra característica tomada es la de los ítems, los cuales pueden ser conseguidos buscando tesoros en los grandes mapas, comprando en algunas tiendas, derrotando algunos monstruos o completando misiones. Estos se podrán equipar en el personaje fuera de combate y mejorarán enormemente las estadísticas. Eso sí, no todas son las que tenemos en League of Legends, sino que surgen nuevos nombres.

También existirán runas y mejoras de cada habilidad, las cuales podremos ir obteniendo cada vez que nuestro personaje suba de nivel. Hablando de ello, no es necesario jugar con cada uno para nivelarlo, sino que con la formación que tengamos, el resto de ellos también obtendrá experiencia.

Ruined King está hecho para que utilicemos alguno de estos campeones en partes de la trama, por lo que, igualmente, terminarás jugando con todos ellos, aunque para algunos retos mayores podrás escoger libremente tu alineación. ¿Mi favorita? Braum de defensa, Ahri de sanadora y daño en área, sumado a un Yasuo lleno de críticos.

El hecho está en que el sistema de combate y mejora de personajes (sumado al de encantamiento), es complicado durante las primeras horas de juego. Lo positivo es que con el tiempo fui reconociendo el valor de cada apartado y cómo impacta en los combates. Por ejemplo, le puse una runa que le brindaba escudo a Braum cada vez que recibía un crítico y terminé consiguiendo su arma legendaria (un escudo de Ornn) para ser prácticamente invencible.

El juego no obliga al jugador a hacer oleadas y oleadas de enemigos: te pone los combates necesarios para ir progresando y, sumado a algunas misiones secundarias, terminarás casi con el nivel máximo hasta el combate final, el cual me demoró hasta 20 minutos gracias al modo de adelanto de velocidad (ya hablaré de ella en el siguiente apartado).

Para los más 'frikis' de los RPG, hay opciones extra de diversión, con opción de exploración, diálogos completos, sitios ocultos que pueden ser descubiertos con habilidades fuera de combate y… pesca. Sí, pesca.

Aspecto técnico

Técnicamente, Riot Forge y Airship Syndicate han logrado grandes cosas.

Gráficamente, el juego luce muy bien. Ruined King es un título isométrico, con una cámara que va moviéndose con respecto a los escenarios. Las escenas están llenas de detalles en cada rincón, desde las áreas enfocadas hasta en el background.

Situémonos en Aguasturbias. Las calles de esta ciudad mercante están llenas de niveles y en cada una de ellas existe gente conversando, tesoros, barriles, viviendas, pescadores, tiendas, bares, etc. Cada zona está igual de cuidada al máximo.

Aguasturbias. | Fuente: Riot Games

Los personajes están recreados en modelos 3D, los cuales van cambiando de perspectivas de acuerdo a la secuencia de acción: se ven diferentes en la exploración de los mapas, son otros en los combates y son priorizados al momento de realizar sus ataques definitivos.

Estos modelados están acompañados con cinemáticas que forjan la historia: algunos son cinematográficos, otros tienen corte cómic. Son geniales y realmente son reflejo del gran esfuerzo de los desarrolladores y sus empresas afiliadas.

Corte cinematográfico. | Fuente: Riot Games

Corte de cómic. | Fuente: Riot Games

Musicalmente y en efectos de sonidos tampoco desentonan, con melodías épicas y compases acordes a los momentos de guerra, crisis, caos y victoria en el videojuego.

Lo que más agradezco es, personalmente, el poder adelantar la velocidad de los combates a un 2X. Los combates por turnos son largos y para alguien no tan acostumbrado a ellos podría aburrirlos. Por eso, esta opción es una gran salvaguarda para algunos encuentros, principalmente cuando ya eres más poderoso y no puedes huir de la gresca.

Sin embargo, esto también desencadenó bugs, especialmente cuando se me moría un personaje y su menú de habilidades se me crasheaba en la pantalla. Esto me sucedió hasta en cuatro oportunidades.

Aparte de ello, hubo un punto en particular que no me gustó e iba con el tema del guardado. A lo largo de los recorridos, existen hogueras para hacer descansar a nuestro equipo, cambiar su formación y obtener cuadros de diálogos entre ellos. Estos están ubicados al inicio de una nueva excursión. El jugador también puede guardar partidas en cualquier momento, pero, si mueres, siempre te retornará al último punto de control u hoguera. Te grabará las acciones importantes, pero no los monstruos neutrales que pudieron haberte matado.

Y, para finalizar, tal como sucedió con Hextech Mayhem, me sigue pareciendo anecdótico el poder iniciar un juego de League of Legends en Steam.

¿Vale pena ‘Ruined King: A League of Legends Story’?

Pese a no estar convencido inicialmente, al acabar la aventura puedo decir que es un título recomendado. La historia contada ha sido muy atrayente y ha logrado interesarme en el lore de League of Legends, aunque ya esté purgándome del juego original. Ruined King, en diseño de niveles y sus aspectos gráficos y sonoros, sobresale y, pese a que puede ser complicado de aprender en las primeras horas, llega a enganchar con el pasar de los minutos. No tengo muchos peros: Riot Games está trabajando con gran nivel estos spinoffs.

Reseñado con una copia digital para PC entregada por Riot Games.

