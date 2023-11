'Star Ocean The Second Story R': ¿Vale la pena este remake del clásico RPG de la primera PlayStation?

Star Ocean: The Second Story R ya está disponible para PS4, PS5, Nintendo Switch y PC, por lo que en este análisis te contamos si este título merece tu atención o no.

Reseñado por Enrique Palomeque, miembro de Progamer Podcast

Star Ocean es una de las sagas de videojuegos de rol que, si bien no ha logrado alcanzar la popularidad de los grandes exponentes del género como Final Fantasy, Pokémon o Dragon Quest, es recordada con cariño y nostalgia por los entusiastas de este tipo de títulos, incluso si sus últimas entregas tuvieron reacciones mixtas por parte del público y la crítica especializada.

El relativo regreso a plena forma con The Divine Force provocó que Square Enix pusiera una vez más sus esperanzas en el enorme potencial de la franquicia y es por ello que encargó al estudio GemDrops la titánica tarea de crear un remake de Star Ocean The Second Story, considerado por muchos como el mejor título de la saga y uno de los mejores RPGs de la primera PlayStation.

Es así como llega Star Ocean The Second Story R, una obra que no solo lleva al título original de 1998 a consolas de actual generación con un apartado gráfico renovado y con mejoras de calidad de vida, sino que además carga consigo la responsabilidad de ser un producto que mantenga el encanto y la calidad del original mientras atrae a un nuevo público que no pudo disfrutarlo en su momento.

Aquí te contamos por qué logra su objetivo con creces y, sobre todo, por qué es uno de los mejores RPGs y remakes de videojuegos clásicos que se han lanzado en los últimos años.

Un encuentro interespacial predestinado

Star Ocean The Second Story R nos relata la historia de Claude C. Kenny, alférez de una de las tripulaciones de la Federación Pangaláctica e hijo de Ronyx J. Kenny (uno de los protagonistas del primer juego de la saga). Durante una expedición, Claude es teletransportado por un extraño artefacto a Expel, un planeta subdesarrollado protegido por un pacto para su preservación.

Es así como conoce a Rena Lanford, una lugareña con misteriosos poderes curativos a la que rescata de un monstruo. La muchacha le explica que el planeta está siendo asolado por la aparición masiva de criaturas provocada por el Sorcery Globe, un artefacto que -tal como Claude- proviene del espacio exterior.

Es así como el dúo decide unir fuerzas para investigar el Sorcery Globe y hallar una forma de salvar a Expel del desastre provocado por las fuerzas del mal. No obstante, su camino estará plagado de peligros que los llevarán a unirse a otros poderosos aliados y hasta a enfrentar una amenaza capaz de destruir por completo el Universo.

La trama de este videojuego nos presentaba una interesante mezcla entre la fantasía medieval típica que ya se exhibía en títulos como Final Fantasy o Dragon Quest y la ciencia ficción, una temática que no abundaba en este género por aquellos años. Si bien ya lo hacía en su primera entrega, The Second Story lo lleva un paso más allá gracias a Claude, su trasfondo y la segunda mitad de la aventura (de la que no podemos hablar mucho por spoilers).

Este remake deja intacta la historia del título original que, si bien es entretenida, no es revolucionaria o está a la misma altura de las historias contadas en otros grandes RPGs de aquella época como Final Fantasy VII, VIII y IX; Xenogears o Suikoden II. Star Ocean The Second Story no aprovecha por completo su magnífico escenario y sus villanos terminan siendo un tanto mediocres.

Sin duda, el argumento del juego y sus antagonistas conforman su apartado débil pero, en contraposición, tenemos a su fantástico elenco de personajes principales. Claude y Rena son apoyados por diversas personas que tienen sus propios intereses, trasfondos y relevancia en la trama. Hay un detalle importante a mencionar y es que este título tiene dos rutas. Al iniciar una partida, el jugador puede elegir entre la perspectiva de Claude o Rena y, si bien esto no cambia sustancialmente la historia, cada ruta muestra eventos desde un ángulo distinto y hasta cambia la disponibilidad de algunos personajes jugables.

Estos personajes son Celine Jules, Ashton Anchors, Opera Vectra, Dias Flac, Precis F. Neumann, Bowman Jeane, Leon D.S. Gehste, Ernest Raviede, Noel Chandler, Chisato Madison y Welch Vineyard. El jugador solo podrá sumar ocho de este elenco a su party por partida por lo que se pueden crear múltiples alineaciones según su preferencia.

Uno de los aspectos más llamativos de esta obra es que el jugador puede interactuar con los miembros de su party, forjar vínculos con ellos y hasta hacerlos formar vínculos entre sí o involucrarlos de forma romántica apoyándose en el sistema Private Actions. Con tan solo presionar un botón en cada ciudad o pueblo que visitamos, la party se separará y podremos interactuar con cada uno de ellos. Así podremos ver eventos exclusivos que le otorgan más profundidad a los personajes y hasta nos permiten empatizar mejor con ellos gracias a su carisma.

Es probable que, de no ser por los Private Actions, el cast de Star Ocean The Second Story no sería ni la mitad de memorable, pero la genial implementación de este sistema le brinda una mayor dimensión que la mayoría de grupos protagonistas de RPGs de dicha época. Ahora, gracias al remake, es mucho más sencillo poder ver los Private Actions ya que podemos ver qué ciudades y pueblos tienen nuevos eventos disponibles. Solo basta con usar el viaje rápido que se ha incluido en esta entrega para llegar al destino deseado en cuestión de segundos sin interrumpir de sobremanera nuestra aventura principal.

Por supuesto, esto no es lo único que ha recibido mejoras de calidad de vida ya que el apartado que realmente brilla gracias al buen juicio del equipo desarrollador es la jugabilidad.

Uno de los pioneros de los RPG de acción da cátedra una vez más

Jugablemente, Star Ocean The Second Story R es un RPG de acción. Durante el combate, el jugador puede controlar uno de los cuatro personajes que tiene en su party activa mientras que el resto son dejados a criterio de la IA. No obstante, podemos cambiar el control del personaje en cualquier momento de la batalla con pulsar un botón.

Tal como puede esperarse de un videojuego de este género, el jugador puede lidiar con los enemigos en tiempo real usando una plétora de mecánicas como ataques básicos, habilidades especiales o magia (dependiendo del personaje que controle) y objetos. Si bien esto ya estaba presente en el título original, el remake decide añadir una variedad de nuevos sistemas para hacer el combate mucho más dinámico y entretenido.

Por ejemplo, ahora es posible romper la defensa del enemigo para aturdirlo por un tiempo y hacerle más daño con los ataques. Además, podemos esquivar los ataques del rival con tan solo pulsar un botón para evadir todo daño, colocarnos en su retaguardia y asestar un golpe crítico.

Por otra parte, tenemos los Assault Formation. Mediante el menú de estrategia, podemos configurar a uno de los miembros de nuestra party o a alguno de los protagonistas de anteriores entregas de Star Ocean para que liberen un ataque o habilidad con tan solo pulsar uno de los botones direccionales del control. Esto nos permite darle utilidad a otros personajes que no solemos usar activamente en el combate y, por supuesto, nos permite extender nuestros combos y maximizar el daño a los enemigos.

Finalmente, tenemos la Bonus Sphere. Al golpear o acabar con enemigos, estos sueltan unas pequeñas esferas que llenan un medidor. Dependiendo de qué tan lleno esté y la formación elegida en el menú de estrategia, los miembros de la party recibirán múltiples beneficios como mejoras en el ataque y defensa, un incremento en el número de puntos de experiencia ganados al completar la batalla o hasta la nulificación de problemas de estado. No obstante, si fallamos al esquivar un ataque o el personaje al que controlamos es debilitado, el medidor se vaciará y perderemos todos los beneficios. Es un gran incentivo para seguir peleando de forma perfecta y, aunque a veces puede provocar que evitemos usar la evasión para no perder los bonus, la esfera no tarda mucho en llenarse por lo que el riesgo siempre es bienvenido.

Con todo lo antes mencionado, está demás decir que la jugabilidad de Star Ocean The Second Story R es una auténtica maravilla y sin duda es su punto más fuerte. Mantiene la esencia y sólida base del original pero, al añadir nuevas e interesantes mecánicas, nos invita a idear nuevas estrategias para afrontar a los poderosos -y muchas veces molestos- enemigos y jefes. Todos estos agregados a un gameplay que ya era bastante bueno en su momento elevan la experiencia a un nivel más alto, adaptando perfectamente la obra de 1998 a tiempos modernos.

Por supuesto, el combate no es lo único que ha recibido mejoras de calidad de vida en este título ya que el apartado de Item Creation también contó con el cariño del equipo desarrollador. Este apartado es un sello de la franquicia Star Ocean y, tal como su nombre señala, nos permite crear objetos únicos e increíblemente poderosos invirtiendo los puntos de habilidad de nuestros personajes en distintos talentos. Tenemos una plétora de actividades por desbloquear como cocinar platillos que nos otorgan buffs para una cierta cantidad de combates, componer y reproducir música que aumenta la experiencia ganada y hasta la posibilidad de duplicar objetos incluso si son sumamente valiosos.

Si bien la aventura principal puede completarse sin necesidad de recurrir a este sistema en lo absoluto, su uso es bastante recomendado ahora que el remake lo ha mejorado sustancialmente. Para empezar, los requerimientos para usarlos están mejor explicados que en el original. Los porcentajes de éxito para cada proceso ahora son visibles en el menú por lo que puedes planificar mejor el uso de tus recursos y, finalmente, ahora las armas y las armaduras tienen bonificaciones especiales que pueden obtenerse mediante el uso de esta mecánica por lo que son bastante útiles para derrotar a los jefes finales y a los jefes opcionales que pueden resultar abrumadoras.

No hay más vueltas que darle al asunto. Con 13 personajes jugables, cada uno con su respectivas habilidades especiales, una amplia variedad de enemigos y un sólido sistema jugable, Star Ocean The Second Story R demuestra porqué el título original fue uno de los mejores en su género y logra dotarlo con éxito de una modernidad bastante apreciada.

Un nuevo estándar para los remakes de videojuegos clásicos

En cuanto al apartado gráfico, Star Ocean The Second Story R sienta un precedente en lo que a adaptaciones de este estilo se refiere. Para empezar, muchos han llamado a este título “HD-2D”, estética que Square Enix popularizó con obras como Octopath Traveler, Triangle Strategy y el remake de Live a Live, pero esto no es exactamente así.

Si bien este remake utiliza pixel art para sus personajes y NPCs, los escenarios son totalmente tridimensionales y reemplazan las ilustraciones prerenderizadas de la obra original. La calidad de las texturas, las partículas de las habilidades especiales y todos los elementos visuales realmente han sido tratados con el mayor cariño posible y se nota. El arte 2D del título, a cargo de Yukihiro Kajimoto, también ejemplifica la clara pasión de todos aquellos que participaron en el desarrollo del juego ya que existe un gran respeto por el material base.

Explorar los enormes castillos, las tenebrosas mazmorras y los fantásticos paisajes galácticos es un placer con este nuevo acabado y, sin duda, tanto veteranos como recién llegados apreciarán el trabajo de GemDrops en este aspecto.

Por otra parte, el legendario Motoi Sakuraba regresa para encargarse de la banda sonora una vez más. Este compositor, reconocido por haber trabajado en franquicias como Tales of, Valkyrie Profile, Golden Sun, Mario Tennis y Dark Souls, retoma su rol con un arreglo musical a la altura del soundtrack del juego original. Temas como The Venerable Forest, Pure a Stream, Field of Expel, Field of Nede, Rescue Operation, Shower of Blossoms, Sacred Song, Walk Over, Misty Rain, Heralic Emblem, Dynamite, Pyroxene, KA.MI.KA.ZE, The Climax of the Tower, Mission to the Deep Space, Shiver, Tangency, Beast of Prey, Mighty Blow, The Incarnation of Devil, Integral Body and Imperfect Soul y la descomunal Stab the Sword of Justice cimentan a la banda sonora de The Second Story como uno de los mejores trabajos de Sakuraba y uno de las más memorables del catálogo de PlayStation.

Es importante destacar que el videojuego cuenta con voces en inglés y en japonés, teniendo dos versiones para este último idioma: la versión de Second Evolution -port del The Second Story que se lanzó para PSP en 2008- y la nueva versión preparada para The Second Story R. No obstante, el doblaje en inglés es el mismo que el que se lanzó para el port de la consola portátil de Sony y, si bien los actores y actrices hacen un buen trabajo, es probable que muchos jugadores se sientan decepcionados al saber que no se eligió un nuevo cast para este idioma. En cuanto a los textos, el título cuenta con soporte para el español.

¿Vale la pena Star Ocean The Second Story R?

Star Ocean The Second Story R es la prueba de que, con un buen lavado de rostro, modernización de sistemas y la pasión de un equipo desarrollador que entiende y valora la obra original, cualquier videojuego clásico puede regresar y volver a ser relevante en la actualidad.

Tras los altibajos que tuvo la franquicia con sus últimos lanzamientos, Square Enix y GemDrops demuestran porqué Star Ocean sigue siendo una de las sagas de RPG más atesoradas por aquellos entusiastas del género que crecieron con una Super Nintendo o una PlayStation en casa. Si te gustan los videojuegos de rol japoneses o simplemente quieres conocer la grandeza de una de las obras más innovadoras y recordadas del catálogo de la primera consola de Sony, este título es absolutamente recomendado.