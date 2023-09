‘Cyberpunk 2077: Phantom Liberty’: ¿Vale la pena darle una nueva oportunidad al videojuego?

En estas épocas, son muy pocas las empresas que pueden decir que han tenido una oportunidad para redimirse. Para los videojuegos, una comunidad muy grande, pero que a la vez se ha vuelto muy tóxica, el lanzamiento de Cyberpunk 2077 se convirtió en uno de los momentos más graves de la época moderna, generando una ola de indignación por el estado del juego de CD Projekt Red en consolas de la antigua generación, además de la falta de contenidos prometidos desde hace varios años atrás.

El estudio polaco, conocido masivamente por éxitos masivos como The Witcher, tuvo a toda la industria en contra suya y tuvo que pedir disculpas por esta salida tan accidentada, prometiendo una hoja de ruta que, a decir verdad, se hizo un largo camino. Pero tras tres años de arduo sacrificio, han lanzado dos grandes actualizaciones: el parche 2.0 con múltiples mejoras para su jugabilidad y de acceso gratuito a todos los usuarios de PC y actuales consolas, y el DLC ‘Phantom Liberty’ con el que brinda una historia inédita en Night City.

Y tras decenas de horas de juego de acceso anticipado, podemos decir que ahora Cyberpunk 2077 es el juego que siempre debió ser.





La jugabilidad está casi completa

Hablemos primero de la actualización 2.0.

Cyberpunk 2077 ha obtenido una gran serie de mejoras que realmente hacen que sea disfrutable a un nivel completo.

Por el momento lo primero que verás es que ahora existe un nuevo árbol de habilidades. Se han eliminado una gran cantidad de ellas, mientras otras han sido retocadas para que ahora puedan ser perceptibles en el combate, sigilo o hackeo. Se han aperturado nuevas capas en cada categoría, logrando así poder realmente especializar a nuestro personaje si es que así lo deseamos. El ejemplo más claro es que ahora sí podrás realizar un verdadero netrunner que hackee a los enemigos y los destruya sin necesidad de abrir fuego, cuando antes las bondades de esta línea de mejoras eran muy inferiores.

También hay cambios en el cyberware. Las estadísticas de armadura que había en nuestra ropa se han mudado a estas mejoras, las cuales también ahora tienen un límite y ciertos parámetros que debemos respetar al momento de nuestra construcción. De forma similar al árbol de habilidades, la correcta selección de mejoras será clave en todas nuestras aventuras.





Otro ajuste clave es el tema de los combates en auto. Antes simplemente no existían. Ahora puedes obtener autos con metralletas o armas, o puedes sacar el brazo y disparar con tus pistolas mientras conduces. Existen asaltos en cursos y robos desde vehículos, un añadido muy importante que le añaden mayores oportunidades de acción durante tu recorrido por la ciudad.

Un punto fuerte también es el tema de la inteligencia artificial en los policías. Si cometes un robo o realizas un asesinato de un civil, la policía ahora sí te perseguirá. Antes, la persecución era prácticamente nula, pero ahora se parece mucho más al del GTA. Si aumentan las estrellas de gravedad, aparecerán mayores fuerzas especiales que buscarán detenerte.

Pero el juego tampoco es perfecto. Principalmente en el tema de la IA, no todos nuestros combates serán pulcros y nuestros rivales tendrán más de un movimiento torpe en varias secuencias. Sin embargo, las mejoras son tan altas que estas ahora pasan desapercibidas.

Un aspecto clave es que Night City ya se ve como una ciudad realmente distópica. Las diferentes facciones se enfrentan por sí mismas sin necesidad de tu intervención, por lo que ahora serás testigo de combates en tus alrededores de los cuales puedes ser un simple espectador o al que puedas aventurarte a resolver con tus propias balas.

Y otros detalles claves para aumentar esta inmersión son los eventos dinámicos, una especie de entrega de armamentos que caen de forma aleatoria en el mapa y en el que podemos participar del tiroteo para obtener las recompensas.





Previamente, las garras mantis eran la mejor actualización de personaje. Actualmente son solo otra opción más para asesinar a los rivales. Fuente: CD Projekt Red

Phantom Liberty: uno de los mejores DLC del mercado

Pero si la base jugable ha sido perfeccionada es para que realmente los jugadores puedan también adentrarse en la historia de V y Johnny Silverhand. Y la excusa es Phantom Liberty, un excelso DLC que, desde ya, señalo añade un interesante hilo narrativo clave para la historia.

En esta campaña, en la cual accederemos a una nueva zona llamada Dogtown, se nos narra un suceso que, aunque parece no estar relacionado con nuestro problema del Relic (el chip mortal dentro de nosotros), sí lo está: trataremos de rescatar a la presidenta de los Nuevos Estados Unidos de América, Rosalind Myers. ¿Por qué nos involucramos en esta misión? He ahí lo bonito: su netrunner, Songbird, nos promete que puede tener una cura para nosotros.

Son Mi es un personaje clave en toda la nueva historia.Fuente: CD Projekt Red

Phantom Liberty es mucho más pausado y guiado que el resto de acciones de Night City, pero narrativamente es, diría yo, incluso más resaltante. Y es que la secuencia casi de espías en esta historia llena de plot twist y toma de decisiones realmente importantes hacen que realmente sientas el peso de la narrativa.

Por ejemplo, existe una mejora clave que tiene peso en la resolución: poder convertirnos en otro personaje. En una misión principal (y en otra secundaria), se nos mostrará que podemos aprender los patrones de otros, pudiendo engañar para conseguir nuestros objetivos. En estas secciones, la única forma en la que puedes conseguirlo es a través de la correcta línea de diálogos que solo si estudias el nuevo personaje sabrías reconocer, elecciones tensas que pueden desencadenar diferentes acciones dependiendo que tan bien o tan mal lo haces.





El juego presenta mejoras incluso en la form en la que te cuenta la historia. Fuente: CD Projekt Red

El nuevo distrito ciertamente se siente como una isla, pero a la vez mantiene todo lo que hemos visto a lo largo de las aventuras. Es incluso más caótico, lo que genera que tus dilemas morales tengan otro sentido en este territorio.

No olvido el rendimiento: con la actualización de DLSS 3.5, el juego corre fluidamente en PC si es que tienes una máquina decente (tengo un AMD Ryzen 2600 y una NVIDIA RTX 3070). Las expresiones faciales han mejorado enormemente y el trazado de rayos hace que la ciudad luzca futurista en todos sus colores. Gran trabajo de pulido y refinamiento de la calidad técnica, pero que no está exento de bugs. Pequeños, eso sí.

Aunque un DLC pueda parecer no necesario, considero que Phantom Liberty sí lo es para terminar de cerrar lo que debió ser el juego en su lanzamiento. Ciertamente molesta un poco que tengamos el estado sobresaliente del título como lo prometieron 3 años después y 30 dólares extras, pero este contenido es necesario para ello. La conclusión de la historia bajo estos nuevos sucesos me ha dejado un poco vacío emocionalmente como muy pocos títulos lo han hecho.





¿Vale la pena jugar Cyberpunk 2077 en 2023?

Aunque algunas personas no tendrán de opción volver a jugarlo (cosa que no defiendo, pero que podría entender), Cyberpunk 2077 se encuentra finalmente en un excelente estado a la altura de las expectativas.

El parche 2.0 ha mejorado enormemente la base jugable en Night City, pero es con Phantom Liberty y con la nueva narrativa donde CD Projekt Red puede demostrar a la comunidad que realmente estuvo trabajando en la redención de este título de forma óptima y dedicada, sin presiones externas.

Si nunca jugaste Cyberpunk 2077, es el mejor momento para probarlo. Si lo hiciste y lo abandonaste porque los errores eran groseros y no andaba bien en tu consola, no hay mejor oportunidad que esta. En lo personal, ingresa al top 10 de juegos más poderosos en historia y contenido que he probado hasta la fecha.