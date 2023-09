De vuelta a la cima: esta es nuestra reseña de 'Mortal Kombat 1' para PC

Mortal Kombat es una de las franquicias de videojuegos más famosas del mundo. El género de juegos de pelea necesitaba un título transgresor que pueda desafiar lo convencional y la sangre y brutalidad de las primeras entregas pusieron a esta saga entre las más respetadas de la industria.

Ahora, décadas después, NetherRealm Studios sigue moviendo nuestro campo y regresa a las aventuras con Mortal Kombat 1, un juego que desde el nombre indica una especie de renovación en medio de una ardua competencia con múltiples rivales de peso. ¿Se nos acaba la creatividad o estamos ante otra obra redonda de Ed Boon?

Historia

Mortal Kombat 1 es una película blockbuster en todos sus detalles.

La historia sigue a Liu Kang, Dios del fuego que ha cambiado la línea universal con el Reloj de Arena del Tiempo. Remodelar la existencia, sin embargo, tiene múltiples consecuencias, y una de ellas es que haya fuerzas externas que intenten romper este orden recordándonos un término masivamente popular (aunque a mi ya no me convenza) llamado multiverso.

Como jugadores seremos parte de este duelo, uno en el que iniciamos defendiendo a la Tierra, pero en el que terminamos combatiendo por nuestra propia existencia en el mundo exterior.

La trama cambia drásticamente múltiples puntos de cómo conocemos a la franquicia, no solo con las apariencias y relaciones, sino también las historias de fondo de muchos de nuestros más icónicos personajes.

Mortal Kombat 1 mantiene un gran ritmo dividido en 15 episodios, con momentos hilarantes, de drama, suspenso y más que una sorpresa atractiva que hacen que las 6-8 horas de juego solo en esta modalidad sean cómodas y agradables. No esperaba mucho de la campaña, pero es redonda, incluidas con múltiples referencias a la misma franquicia como al resto del mundo de entretenimiento.

Entre sus defectos podría señalar que, si bien es cierto, controlamos una gran cantidad de personajes que incluso no pensaríamos en elegir convencionalmente, no hay una guía de ataques o combinaciones cada vez que requiramos pelear. Simplemente tendrás que pausar el encuentro y buscar las guías en el menú para saber los combos y poder proseguir.

Ante la campaña, el jugador solo podrá quererlo a mayor o menor medida: dudo que alguien pueda terminar decepcionado de la historia.

Jugabilidad

Mortal Kombat 1 se siente fresco jugablemente y se debe principalmente a un gran añadido: los kameos.

En esta entrega podremos escoger un luchador secundario que nos apoyará en momentos críticos de la pelea con bloqueos o golpes extras para causar un contrataque o simplemente fulminar a nuestro rival.

Esto genera una nueva dinámica de juego en el que las combinaciones de nuestro personaje principal y su kameo pueden ser determinantes en el rumbo de la pelea. Mortal Kombat 1, pese a ello, no deja de ser metódico y analítico, buscando que el jugador tenga que pensar claramente cuándo usar cada una de estas ventajas, incluyendo los golpes fatales, los cuales no son invencibles, pero que también pueden ser influyentes en el resultado final.

Los kameos son la nueva base jugable en los duelos. Fuente: NetherRealm Studios

También tenemos algunos cambios consistentes en la mecánica general como la del medidor para los movimientos especiales, el fin de las diferentes versiones de cada personaje, además de un nuevo sistema de combos aéreos para darle mayor dinamismo al combate.

Mortal Kombat 1 agrega un modo completamente nuevo a la franquicia llamado Invasión. Este añadido, que solo se puede jugar en un solo jugador, es el último de una larga lista de modos secundarios experimentales de la franquicia, pero podría ser el mejor hasta ahora, ya que combina las excelentes mecánicas de lucha de Mortal Kombat 1 con los elementos del tablero RPG para añadir rejugabilidad.

Tiene una vista similar a Mario Party y te permitirá añadir más horas de juego con clásicos combates, desafíos de poder o múltiples modificadores de escenarios. Y claro que hay recompensas: cada nueva temporada con una diferente temática trae consigo recompensas únicas basadas en el rango que obtengas. Eso sí, pasando las horas sentirás un poco el cansancio y pasarás al modo más expansivo de todos: el multijugador.

En el juego online, tenemos partidas competitivas en el que podemos escoger nuestros dos personajes (principal y kameo) para ascender en ligas o simplemente jugar de forma casual. Claro está, la sensación es similar: siempre habrá un niño de 11 años que juega mucho mejor que tú y está insultándote a través del micrófono. Un clásico.

En el frente más tradicional, el juego trae de regreso las Torres estilo arcade para un jugador (con diferentes niveles de dificultad) y un pequeño conjunto de modos en línea.

Aspecto técnico

Gráficamente, Mortal Kombat 1 es muy cuidadoso en detalles, especialmente los gráficos.

La construcción del mundo realizada en Mortal Kombat 1 comienza con lo maravillosos que se ven los escenarios. Desde la mansión junto a la playa de Johnny Cage hasta el llamativo Gran Salón y la helada Fortaleza Ying, los escenarios son un punto culminante en sí mismos.

Punto aparte son los protgagonistas. Cada uno de los personajes de la plantilla mantiene rasgos icónicos que los vuelven memorables. Y claro, ver un fatality o una secuencia fatal es una maravilla ante nuestros ojos.

Gracias al motor Unreal 4 personalizado, la física de los golpes y la simulación de ataques y reacciones en los cuerpos digitales lucen asombrosamente geniales.

Mortal Kombat sigue siendo el juego más gore que hay en el mercado de peleas. Fuente: NetherRealm Studios

Eso sí, en optimización me ha dado un par de inconvenientes. Jugando en PC a full HD (Ryzen 5 2600 y RTX NVIDIA 3070) he logrado mantener los 60 cuadros por segundos, pero en las cinemáticas sufría algunos bajones considerables a 50. Eran momentáneos, sí, pero repetidos, lo cual me llegó a molestar en más de una ocasión.

Más allá de ello, se nota que NetherRealm Studios ya conoce su fórmula de desarrollo tanto en visual como sonidos, una combinación claramente atractiva para quien juega a este tipo de juegos.

Y ojo, no olvidemos las microtransacciones, la siempre polémicas formas de monetizar para la empresa. Hay una tienda con cosméticos premium rotativos, que se compran con una moneda que se puede comprar con dinero del mundo real (aunque obtienes una cantidad sustancial al completar la campaña). Y luego está el próximo pase de temporada que incluirá a Quan Chi y Ermac, junto con los personajes invitados Peacemaker, Homelander y Omni Man. ¿Estás dispuesto a comprarlos?

¿Vale la pena Mortal Kombat 1?

Mortal Kombat 1 sabe cómo reinventarse y brindar una historia entretenida con una jugabilidad base clave para años venideros.

Si bien es cierto, no descubre la pólvora, sí coloca a la franquicia en la cima del género en cuanto a narrativa y a formas de rejugabilidad.

El título pudiera pulirse más o quizás podría buscar ese punto de quiebre definitivo, pero NetherRealm Studios sabe que no es necesario si la fórmula convence. Y hasta la fecha, nos mantiene contentos.

Ahora en adelante, todo depende de cómo se manejen las temporadas tanto para el modo Invasiones como para el online. De seguir los pasos correctos, estamos ante uno de los títulos más completos de la saga.