El juego salió el 18 de abril para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. | Fuente: Digital Sun

Riot Games está sacándole el jugo a la letra S de ‘Games’. Criticado por tener en 10 años un solo juego, League of Legends, la compañía ha dedicado una propia editora llamada Riot Forge para expandir el rico universo de su masivo MOBA y ya nos está ofreciendo sus primeros resultados.

Tras grandes esfuerzos con terceros para crear Mayhem Hextech y Ruined King, llega un juego con un apartado muy particular: The Mageseeker, protagonizado por Sylas y desarrollado por Digital Sun, los creadores de Moonlighter.

Este título RPG irrumpe con tintes hack-and-slash y un arte pixel que puede enamorar a más de uno y Riot lo sabe muy bien. ¿Es este juego un vano esfuerzo del estudio por convencernos de su producto estrella o un spinoff digno del original?

Historia

Sylas ha escapado de las cadenas que lo mantienen esclavo en Demacia y ha ocasionado el caos en la ciudad, incluso la muerte del rey.

Siendo víctima de los cazadores de magos desde muy pequeño, ha engendrado un sentimiento de odio que solo será saciado con la venganza.

Ahora, libre y en medio del caos, el mago lidera una rebelión y reúne magos para cometer su objetivo: terminar con el régimen que caza a los suyos y los somete a su voluntad. ¿Acaso la venganza personal es más fuerte que las convicciones?

Seré sincero: en más de 8 años jugando League of Legends, nunca me interesé del lore de los personajes. Es por eso por lo que veo tan atractivo estos títulos que me permiten explorarlo de manera lúdica.

La historia tiene altibajos, con ralentizaciones que buscan que el jugador comprenda los mecanismos del juego (lo veremos en el próximo apartado), pero también con etapas muy emocionantes y que cuentan con la participación de más campeones como Lux, Garen, Morgana o Shyvanna.

Más allá de ello, la trama es disfrutable, conocer la interacción de estos personajes es más que satisfactorio y poder tener épicos encuentros o graciosos easter eggs hacen que las más de 12 horas de juego sean un camino a la altura de las expectativas.

El debate está en lo siguiente: ¿si no conozco nada de LoL puedo jugarlo? Sí, pero estoy seguro que no estarás ni la mitad de enterado (y posiblemente no tan emocionado) de las cosas que pasan en la historia por más que este siga un hilo narrativo coherente.

Sylas cuenta por qué estuvo encadenado y cómo se liberó de la cárcel de Demacia. | Fuente: Digital Sun

Jugabilidad

Jugar con Sylas se siente como en el League of Legends.

En el MOBA, el mago copia habilidades de los enemigos y lo usa contra ellos a través de sus cadenas.

En The Mageseeker, el protagonista usa sus cadenas para engancharse y luchar contra los rivales, pero también copia los elementos a los que pertenecen, con lo que podrás hacer daños y efectos en áreas muy deslumbrantes en cada duelo contra las hordas.

¿La verdad? Hacer combos y mezclar elementos como fuego, hielo, electricidad y más es asombroso y te genera un frenesí que te enganchará en cada duelo. La cadena también sirve para movilizarte y mientras más pase el tiempo, verás que los guiños con el juego original serán más que notorios.

Nuestro personaje irá reclutando magos, los cuales nos beneficiarán en cada misión otorgándonos combos extras y potenciando nuestras habilidades elegidas de acuerdo a los elementos a los que pertenezcan. Incluso podrán hacer misiones secundarias propias, generando puntos que nos permitirán seguir mejorando nuestro personaje o atrayendo nuevos reclutas para potenciar sus habilidades propias.

Sylas tendrá interacciones con muchos de estos magos y, en nuestro escondite, estos fungirán como NPC que nos permitirán mejorar y aprender nuevas habilidades, tener mejoras en vida, maná o daño, o reforzar nuestras pociones.

Con ciertos rompecabezas para seguir avanzando, no podemos decir que todo el camino es certero, porque la monotonía en el combate empezará a llegar pasadas las 3 o 4 horas. Sin embargo, Digital Sun sabe equilibrarlo con las batallas de jefes, espectaculares en todo el sentido de la palabra: deberás aprender el patrón de ataque de cada uno de ellos (mayoritariamente personajes de League of Legends) e ingresar a combatir maximizando y encadenando todas tus habilidades en una explosión de colores en pixel art.

Al iniciar el juego podrás elegir entre tres picos de dificultad. Lo jugamos en el punto medio y, a decir verdad, lo hemos sentido fácil en gran parte del recorrido (a excepción de algunos bosses).

Lo que sí no me ha agradado como tal es que no hay mayores coleccionables que algunas cartas que expanden la historia y la contextualizan, y el rescate de aliplatas distribuidos en los mapas. Y estos tienen poco impacto directo con nuestra campaña.

Una de las ciudades que tenemos que recorrer y explorar. | Fuente: Digital Sun

Esta toma abierta muestra a nuestro personaje y a sus acompañantes en una batalla por el control de Demacia. | Fuente: Digital Sun

Apartado técnico

El punto más fuerte del juego ha sido su arte tanto gráfico como sonoro.

El arte pixelado da una grata sensación del mapa, de los personajes y de los hechizos que lanzamos. Luce muy bien y el duelo constante con decenas de hechizos a la vez permite que sobresalga incluso en las partes donde lo mecánico pasa a primer plano.

Lo audible está a la par. Los sonidos ponen la cuota de emoción dependiendo de la narrativa: solemne para los momentos de descanso y mucho más épicos en los combates contra los jefes.

Doblado completamente al español, no se descuida ningún detalle en la actuación de las voces y los subtítulos en nuestro idioma.

No me ha dado dolores de cabeza el juego, pero sí debo decir que vi uno que otro bug en todo el recorrido: una vez tuve que reiniciar la misión porque, en sectores de hordas que debemos derrotar sí o sí para avanzar, los caminos no detectaban mi victoria y se quedaban bloqueados.

Otro error es el de algunas ralentizaciones al momento de generar decenas de combos con hechizos. Toda la combinación de magias y poderes genera cierta lentitud que se confundía entre efectos propios del motor con parones. Pero los entendía como los primeros porque los efectos como ganar puntos de mejoras o cuadros de textos posteriores se demoraban en aparecer.

Un poco del arte de The Mageseeker: A League of Legends Story. | Fuente: Digital Sun

¿Vale la pena ‘The Mageseeker: A League of Legends Story’?

Como expansión del universo de Runaterra, The Mageseeker es, como diría Jhin, sublime. Pero como RPG es un título con reparos. No inventa la rueda y en algunas situaciones es incluso repetitivo. Pese a ello, he disfrutado mucho el viaje, especialmente con grandes referencias y espectaculares batallas contra jefes, he conocido más a un personaje querido en la comunidad y hasta he repensado volver a instalar el League of … bueno, no tanto. Lo recomiendo y, hasta ahora, afirmo que Riot Forge no tiene juego malo.