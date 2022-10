Call of Duty no podrá integrarse al catálogo de Xbox Game Pass durante años debido a un acuerdo entre Activision Blizzard y Sony. | Fuente: Activision Blizzard/Xbox

Microsoft ha revelado que los videojuegos de la franquicia Call of Duty no podrán llegar a Xbox Game Pass “durante años” debido a que Sony y Activision Blizzard llegaron a un acuerdo previo que no podría ser cancelado incluso si la compra de esta compañía desarrolladora se lleva a cabo.

Pese a que a inicios de septiembre, la firma tecnológica confirmó que las más grandes sagas creadas por Activision Blizzard llegarían a Xbox Game Pass una vez se efectúe su compra, algunos nombres en específico no podrán añadirse al catálogo de su servicio en ese preciso instante. De entre ellos, destaca la multimillonaria franquicia Call of Duty y la compañía señaló que esta no llegaría hasta después de unos años de realizarse la transacción.

Call of Duty se mantendrá alejado de Xbox Game Pass

En una reciente declaración emitida a la Autoridad de la Competencia y los Mercados de Reino Unido (CMA por sus siglas en inglés), Microsoft detalló que la franquicia Call of Duty no podrá llegar a Xbox Game Pass por unos años debido a un trato firmado por Activision Blizzard y Sony hace un tiempo.

"El acuerdo entre Activision Blizzard y Sony incluye restricciones a la capacidad de Activision Blizzard para llevar títulos de Call of Duty en Game Pass durante varios años", es lo que se lee en una nota a pie de página que hace referencia a un tuit de Phil Spencer, jefe de Xbox. En este enunciado, la firma también destacó que el trato no puede ser cancelado incluso si la compra se lleva a cabo.

¿En qué consiste el acuerdo entre Sony y Activision Blizzard?

Según mencionan en VGC, Sony y Activision Blizzard firmaron un acuerdo de comercialización conjunta de Call of Duty durante la octava generación de consolas -es decir, PlayStation 4 y Xbox One- y que sigue vigente hasta el día de hoy. Este contrato se puede apreciar fácilmente en las ventajas exclusivas que recibirán los usuarios de PS4 y PS5 en Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) como el acceso a la Beta del modo multijugador en línea.

Para la segunda fase de la investigación que está dirigiendo la CMA, se ha delegado a un grupo independiente para examinar el acuerdo con mayor detalle, atendiendo tanto los comentarios de Sony como de Microsoft.

“Después de examinar una serie de pruebas, la CMA cree que la fusión cumple con el umbral para la referencia a una investigación en profundidad de la fase 2, dando lugar a una perspectiva realista de una disminución sustancial de la competencia en las consolas de juegos, servicios de suscripción servicios de juegos en la nube”, dijo el organismo en un comunicado tras señalar que pretende evaluar si la compra puede generar una disminución sustancial de la competencia.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.