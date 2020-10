La joven recibía diariamente amenazas de muerte y acoso en sus redes. | Fuente: Twitter

Extraño caso. Isadora Basile, rostro del canal de Xbox Brasil desde hace casi dos meses, fue despedida de su puesto luego de anunciar que sufría el acoso y amenazas de la comunidad de jugadores.

Desde septiembre, Basile era la presentadora de los videos oficiales de la compañía en medio de la campaña publicitaria del lanzamiento de la Xbox Series X en el país latino. Sin embargo, ella ha sufrido el acoso de cientos de personas desde el primer día.

"Sufrí acoso de todos los tipos, desde personas diciendo que no he jugado a tal o cual cosa, que no merecía mi trabajo, hasta amenazas de violación y muerte, y agresiones por denunciar situaciones tensas", comunicó en redes.

Pese a ello, lejos de apoyarla en esta difícil situación, Isadora asegura que Microsoft la despidió por este motivo: "Gracias a todo ese acoso, Microsoft decidió que lo mejor era desligarme del cargo de presentadora para que no siguiera estando expuesta a este tipo de situaciones".

En el medio brasileño The Enemy, la expresentadora explicó que la decisión de despedirla vino aconsejada por el equipo global de Xbox, porque no podía haber nadie susceptible de ataques o acoso como representante de la marca.

Não sou mais apresentadora da Xbox Brasil. pic.twitter.com/pytwIRhMIE — Isadora Basile (@IsadoraBasile) October 16, 2020

Tras el revuelo por las declaraciones, Xbox Brasil publicó un mensaje en su cuenta de Twitter mencionando que este despido se debe a cambios en la estrategia original de contenido de la empresa en Brasil.

"Hicimos algunos cambios en nuestra estrategia de contenido original de Xbox en Brasil, lo que resultó en menos canales. Agradecemos a Isadora Basile y al talentoso equipo de la agencia por su creatividad y contribución a Xbox News. El portal Xbox Wire se convierte en nuestra única fuente de noticias y contenido de alto impacto. El canal XboxBR continuará experimentando con nuevas formas de entretener a los jugadores brasileños" , dice el comunicado.

Isadora también indicó que contaba con "un apoyo muy fuerte de la marca", a pesar del "complicado proceso".

Las nuevas consolas de la compañía, la Xbox Series X y la Series S, saldrán al mercado el próximo 10 de noviembre.

