Xbox revela sus planes a futuro: cuatro de sus juegos exclusivos llegarán a otras consolas

Luego de semanas de rumores, Microsoft reveló detalles sobre el futuro de su división de gaming Xbox.

El podcast oficial de Xbox fue el escenario de varios anuncios este jueves: ¿Qué pasará con Xbox en el futuro?

Juegos de Xbox en más plataformas

Xbox anunció que llevará cuatro juegos a otras plataformas como PlayStation 5 y Nintendo Switch.

Esto no significa el fin de los exclusivos, al menos con tiempo limitado, ya que estos cuatro juegos ya están en el mercado en Xbox por al menos un año.

Esto descarta rumores de que Starfield llegue pronto a la PlayStation 5.

No se han revelado de manera oficial los juegos, pero The Verge indica que son Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves y Grounded.

¿Nueva consola de Xbox?

Varios rumores apuntaban a que Xbox iba a dejar de desarrollar hardware propio, algo descartado en el podcast.

“Hay cosas emocionantes relacionadas a hardware que vamos a compartir en fiestas, pero también estamos comprometidos con el desarrollo de la siguiente generación”, indicó Sara Bond, presidenta de Xbox.

Juegos de Activision Blizzard en Xbox Game Pass

Xbox anunció que Diablo IV será el primer juego de Activision Blizzard en estar disponible para suscriptores de Xbox Game Pass a partir del 28 de marzo.

La división gaming de Microsoft indicó que hay 34 millones de suscriptores a Xbox Game Pass en PC y Xbox, adelantando que más juegos de Activision Blizzard llegarán a la plataforma.

La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft por 75.4 mil millones de dólares recién concluyó en octubre de 2023, luego de ser anunciada en enero de 2022. Esto hizo que franquicias como Call of Duty, Crash Bandicoot, Warcraft, Diablo, StarCraft y Overwatch pasen a su control.