¿Los juegos de Xbox llegarán a la PlayStation 5? Esto es lo que sabemos

Varias filtraciones durante el fin de semana pasado indican que Microsoft podría llevar sus juegos a la PlayStation 5.

The Verge y XboxEra aseguraron que Indiana Jones and the Great Circle y Starfield de Bethesda darían el salto a la consola de Sony.

Ante la andanada de rumores, el mismo jefe de Xbox ha anunciado un evento que podría cambiar el futuro de la industria y el rol de Microsoft.

“Los escuchamos y los oímos. Hemos estado planeando un evento de actualización empresarial para la semana que viene, en el que esperamos compartir más detalles con ustedes sobre nuestra visión del futuro de Xbox. Manténganse atentos”, indicó Phil Spencer en X.

¿El fin de la guerra de las consolas?

Durante años, las consolas han buscado diferenciarse principalmente por juegos exclusivos.

Sin embargo, Microsoft ha apostado por los videojuegos como servicio con productos como Game Pass, que actualmente está disponible en PC y sus Xbox. En algunas regiones, también ofrece juegos en la nube, que incluso pueden ser jugados desde un celular.

Con la adquisición de Activision Blizzard, Xbox aceptó mayores concesiones como asegurar la presencia de su franquicia Call of Duty en PlayStation por 10 años.

Xbox podría expandir su presencia más allá de su consola, ofreciendo juegos antes exclusivos en competidores como la PlayStation.

PlayStation también ha dado pasos en este sentido, ofreciendo versiones de sus juegos exclusivos en PC, aunque con un retraso.