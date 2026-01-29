¿En qué situaciones la Policía puede imponerte una infracción de tránsito?

Según el abogado y especialista en tránsito Jorge Arroyo Cordero, el 80 % de los conductores no tiene un conocimiento adecuado de las normativas de tránsito. Esta falta de información puede generar una mayor tensión en las interacciones con las autoridades. Según letrado, es esencial que los ciudadanos entiendan cómo funciona el proceso de sanciones para evitar confusiones y abusos. Las infracciones más comunes, como el uso del celular mientras se conduce y la falta de documentación pertinente, han aumentado, especialmente tras recientes accidentes que involucraron a conductores desprevenidos. Arroyo destacó que el artículo 288 del reglamento especifica que tanto conductores como peatones tienen la responsabilidad de conocer y respetar las normas.