¿Cuáles son las principales infracciones que cometen los motociclistas en Lima?

Motociclistas que lleven dos pasajeros tendrán que pagar multas de hasta S/1 320. | Fuente: Andina

Un equipo de RPP salió a las calles de la capital para conocer las impresiones de los ciudadanos respecto a cuáles son las infracciones más comunes que cometen los motociclistas. Entre las mencionadas se encuentran: la invasión de las veredas, no respetar la luz roja de los semáforos, entre otras.

“Cuando uno está caminando por la acera, ellos [los motociclistas] se meten sin hacer un ruido. [..] Yo [los] veo siempre por las veredas, donde no deberían ir. Deberían estar por su vía que es la pista”, indicó una ciudadana.

Asimismo, otra ciudadana señaló que ha presenciado que muchos conductores no respetan la normativa vigente desde el pasado 20 de enero, que prohíbe que dos personas vayan a bordo de una motocicleta.

“Van dos pasajeros, la cual está prohibido. Desde el año pasado lo prohibieron, pero a ellos no, les llega altamente, no obedecen las reglas”, aseveró mortificada.

Multas para infracciones de motociclistas

El pasado 20 de enero, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que entró en vigor la prohibición que impide que dos personas se trasladen a bordo de una motocicleta en las zonas del país declaradas en estado de emergencia.

El general Humberto Alvarado López, director de Tránsito y Seguridad Vial, informó a RPP que la multa por el incumplimiento de esta norma contempla una sanción inicial de 660 soles. En caso de reincidencia, el monto se duplicará a 1 320 soles.

Además de la sanción económica, Alvarado informó que la medida estipula una drástica reducción de puntos en el récord del conductor: 50 puntos por la primera infracción y 60 puntos por la segunda.