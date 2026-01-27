Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¿Cuáles son las principales infracciones que cometen los motociclistas en Lima?

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Ciudadanos alertan que los motociclistas suelen invadir veredas, no respetar los semáforos y desacatar la prohibición de circular con dos pasajeros, infracciones que ahora conllevan multas de hasta S/1 320 y una fuerte reducción de puntos en el récord del conductor.

Lima
00:00 · 01:42
Motociclistas que lleven dos pasajeros tendrán que pagar multas de hasta S/1 320.
Motociclistas que lleven dos pasajeros tendrán que pagar multas de hasta S/1 320. | Fuente: Andina

Un equipo de RPP salió a las calles de la capital para conocer las impresiones de los ciudadanos respecto a cuáles son las infracciones más comunes que cometen los motociclistas. Entre las mencionadas se encuentran: la invasión de las veredas, no respetar la luz roja de los semáforos, entre otras.

“Cuando uno está caminando por la acera, ellos [los motociclistas] se meten sin hacer un ruido. [..] Yo [los] veo siempre por las veredas, donde no deberían ir. Deberían estar por su vía que es la pista”, indicó una ciudadana.

Asimismo, otra ciudadana señaló que ha presenciado que muchos conductores no respetan la normativa vigente desde el pasado 20 de enero, que prohíbe que dos personas vayan a bordo de una motocicleta.  

“Van dos pasajeros, la cual está prohibido. Desde el año pasado lo prohibieron, pero a ellos no, les llega altamente, no obedecen las reglas”, aseveró mortificada.  

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Multas para infracciones de motociclistas

El pasado 20 de enero, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que entró en vigor la prohibición que impide que dos personas se trasladen a bordo de una motocicleta en las zonas del país declaradas en estado de emergencia.

El general Humberto Alvarado López, director de Tránsito y Seguridad Vial, informó a RPP que la multa por el incumplimiento de esta norma contempla una sanción inicial de 660 soles. En caso de reincidencia, el monto se duplicará a 1 320 soles.

Además de la sanción económica, Alvarado informó que la medida estipula una drástica reducción de puntos en el récord del conductor: 50 puntos por la primera infracción y 60 puntos por la segunda.

Te recomendamos
Entrevistas ADN

Comandante general de la PNP asegura que emergencia en transporte es "absolutamente viable"

El general Óscar Arriola Delgado, comandante general de la Policía Nacional, sostuvo que la propuesta de la mandataria Dina Boluarte de declarar en estado de emergencia en el transporte público busca acelerar la adquisición de equipos como cámaras de video seguridad con el objetivo de reforzar la seguridad.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Infracciones Motociclistas Lima

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA